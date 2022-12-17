https://sputnikarabic.ae/20221217/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مدن-أوكرانية-1071284095.html
صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية
صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T05:31+0000
2022-12-17T05:31+0000
2022-12-17T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في أوديسا ونيكولاييف.ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية
05:31 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 05:33 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا.
وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في أوديسا ونيكولاييف.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية
من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).