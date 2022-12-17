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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مدن-أوكرانية-1071284095.html
صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية
صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T05:31+0000
2022-12-17T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في أوديسا ونيكولاييف.ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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العالم

صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية

05:31 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 05:33 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا.
وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في أوديسا ونيكولاييف.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
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