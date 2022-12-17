https://sputnikarabic.ae/20221217/قديروف-القوات-الروسية-تشن-هجوما-ناجحا-على-دفاعات-العدو-في-مناطق-العملية-العسكرية-الخاصة-1071300961.html
قديروف: القوات الروسية تشن هجوما ناجحا على دفاعات العدو في مناطق العملية العسكرية الخاصة
قديروف: القوات الروسية تشن هجوما ناجحا على دفاعات العدو في مناطق العملية العسكرية الخاصة
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم السبت، شن القوات الروسية هجوما ناجحا على الدفاعات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T16:16+0000
2022-12-17T16:16+0000
2022-12-17T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رمضان قاديروف
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غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف، عبر قناته على "تلغرام": "قوات الناتو التي تواجه القوات الخاصة الروسية في أوكرانيا في وضع غير جيد للغاية، نفذت كتيبة (زاباد-أخمات) التابعة لوازرة الدفاع الروسية تحت قيادة الضابط إسماعيل أجويف، هجوما ناجحا على المواقع الدفاعية للعدو".وأشار قديروف إلى أن "الهجوم أسفر عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة".ونشر قديروف، عبر القناة، لقطات من القصف المدفعي الذي تشنه القوات الروسية، وقال: "وحداتنا الأخرى تحرز النجاحات نفسها في منطقة مسؤولياتها".وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220628/كتيبة-أحمد-قاديروف-تمشط-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1064352532.html
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روسيا, رمضان قاديروف
قديروف: القوات الروسية تشن هجوما ناجحا على دفاعات العدو في مناطق العملية العسكرية الخاصة
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم السبت، شن القوات الروسية هجوما ناجحا على الدفاعات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف، عبر قناته على "تلغرام": "قوات الناتو التي تواجه القوات الخاصة الروسية
في أوكرانيا في وضع غير جيد للغاية، نفذت كتيبة (زاباد-أخمات) التابعة لوازرة الدفاع الروسية تحت قيادة الضابط إسماعيل أجويف، هجوما ناجحا على المواقع الدفاعية للعدو".
وأشار قديروف إلى أن "الهجوم أسفر عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة
".
ونشر قديروف، عبر القناة، لقطات من القصف المدفعي الذي تشنه القوات الروسية، وقال: "وحداتنا الأخرى تحرز النجاحات نفسها في منطقة مسؤولياتها".
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.