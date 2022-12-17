https://sputnikarabic.ae/20221217/قناة-عبرية-إيتمار-بن-غفير-يتنازل-عن-بعض-صلاحيات-طلبها-من-قبل-1071299128.html

قناة عبرية: إيتمار بن غفير يتنازل عن بعض صلاحيات طلبها من قبل

قناة عبرية: إيتمار بن غفير يتنازل عن بعض صلاحيات طلبها من قبل

أفادت قناة عبرية، اليوم السبت، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف إيتمار بن غفير، قرر التنازل عن بعض الصلاحيات التي طلبها في الشرطة الإسرائيلية. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T15:26+0000

2022-12-17T15:26+0000

2022-12-17T15:26+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

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وأكدت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، أن زعيم حركة "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، قرر التنازل عن البند الذي طلبه من قبل والممثل في الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الملاحقات والتحقيقات في الشرطة الإسرائيلية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إيتمار بن غفير قد طلب فور إعلان النتائج الانتخابية للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وانضمامه إلى تحالف مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف، أن يكون هو الوزير الإسرائيلي الموجه للسياسة العامة للشرطة الإسرائيلية والتي يتولاها حاليا الجنرال يعقوب شبتاي، القائد العام للشرطة.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".ومن جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الحكومة الجديدة التي يشكلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد".وقال موقع "i24" إن لابيد انضم، أمس الجمعة، إلى مظاهرة في تل أبيب ضد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تنديدا بحكومته الجديدة حتى قبل تشكيلها.وأضاف لابيد: "نود إخبار الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها بأننا لسنا مغفلين، نحن لسنا هنا فقط لدفع الضرائب عنك وإرسال أطفالنا إلى الجيش من أجل حكومة لا ترسل أطفالها إلى الجيش"، متهما رئيس حزب نعوم، آفي ماعوز، "برهاب المثلية وكراهية النساء، واستشهد بالسجل الإجرامي لعضو الكنيست إيتامار بن غفير من عوتسما يهوديت".وأكد لابيد أن "نتنياهو ضعيف وشركاؤه الأصغر منه أكثر تطرفا منه"، وأنهم أجبروه على الاستسلام دون شروط، وتابع: "نقاتل من أجل البلد الذي نحبه، ونناضل من أجل ديمقراطيتنا، ونقاتل من أجل جنودنا، ونناضل من أجل مستقبل أطفالنا، ولن نستسلم أبدا".وفي وقت سابق، قال لابيد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف "سيشكل حكومة مجانين".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن يائير لابيد أن نتنياهو سيشكل حكومة مجانين، وقد تحول إلى عضو ثانوي في هذه الحكومة أو بات شريكا صغيرا فيها.وأوضح لابيد أن نتنياهو سيشكل حكومة لن تكون قادرة على الحكم، موضحا أن هذا التصريح صعب بدعوى أنه لا توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث في إسرائيل، واصفا رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو بـ"الضعيف".

https://sputnikarabic.ae/20221210/لابيد-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة-هي-الأكثر-تطرفا-في-تاريخ-البلاد-1071050559.html

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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن