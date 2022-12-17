https://sputnikarabic.ae/20221217/معدل-التضخم-في-السودان-يتراجع-إلى-8883-1071290033.html
معدل التضخم في السودان يتراجع إلى 88.83%
معدل التضخم في السودان يتراجع إلى 88.83%
أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، أن معدل التضخم في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبلغ 88.83% مقابل 102.61%... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T10:07+0000
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وانخفض أيضا معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات، إذ سجل في نوفمبر 69.25% مقابل 74.70% لشهر أكتوبر، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.كما انخفض تضخم السلع المستوردة إلى 62.06% مقابل 73.39% في أكتوبر.ووفقا لتقرير الجهاز المركزي، سجل معدل التضخم معدلات متفاوتة للمجموعات السلعية والخدمية لشهر نوفمبر 2022 حيث بلغ أعلى معدل 232.67% لمجموعة التعليم. بينما سجلت مجموعة سلع وخدمات متنوعة أدنى معدل بلغ 56.09% وانخفض معدل التضخم الحضري إلى 91.68% في نوفمبر مقابل 106.18% لشهر أكتوبر. فيما أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم للريف في نوفمبر وسجل 87.85% مقابل 101.15% في شهر أكتوبر الماضي.وبات الاقتصاد السوداني مهددا بخطر الدخول في انكماش كارثي ربما يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، وذلك على وقع التراجع الكبير في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية.وكانت أسعار السلع في الأسواق السودانية قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير على خلفية انهيار أسعار صرف العملة المحلية وتدهور الاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20221018/خبير-اقتصادي-يوضح-أسباب-انخفاض-معدل-التضخم-رغم-تزايد-الأزمات-في-السودان-1069198767.html
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أخبار السودان اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اقتصاد, العالم العربي
معدل التضخم في السودان يتراجع إلى 88.83%
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أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، أن معدل التضخم في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وانخفض أيضا معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات، إذ سجل في نوفمبر 69.25% مقابل 74.70% لشهر أكتوبر، حسب ما ذكرت
وكالة الأنباء السودانية.
كما انخفض تضخم السلع المستوردة إلى 62.06% مقابل 73.39% في أكتوبر.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي، سجل معدل التضخم
معدلات متفاوتة للمجموعات السلعية والخدمية لشهر نوفمبر 2022 حيث بلغ أعلى معدل 232.67% لمجموعة التعليم.
بينما سجلت مجموعة سلع وخدمات متنوعة أدنى معدل بلغ 56.09% وانخفض معدل التضخم الحضري إلى 91.68% في نوفمبر مقابل 106.18% لشهر أكتوبر.
فيما أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم للريف في نوفمبر وسجل 87.85% مقابل 101.15% في شهر أكتوبر الماضي.
وبات الاقتصاد السوداني
مهددا بخطر الدخول في انكماش كارثي ربما يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، وذلك على وقع التراجع الكبير في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وكانت أسعار السلع في الأسواق السودانية قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير على خلفية انهيار أسعار صرف العملة المحلية وتدهور الاقتصاد.