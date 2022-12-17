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https://sputnikarabic.ae/20221217/مقتل-فردين-من-قوات-حفظة-السلام-التابعة-للأمم-المتحدة-في-مالي--1071283817.html
مقتل فردين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
مقتل فردين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
لقي اثنان من عناصر قوات حفظ السلام مصرعهما وأصيب عدد آخر في هجوم على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" في مدينة تمبكتو. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T04:19+0000
2022-12-17T04:20+0000
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سبوتنيك. وفتح مسلحون مجهولون النار على دورية لشرطة الأمم المتحدة في مدينة تمبكتو، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد حفظ السلام، أحدهما امرأة.وأصيب أربعة آخرون من أفراد قوة حفظ السلام، أحدهم في حالة خطرة، حيث يتلقون حاليا الرعاية المناسبة في المستشفى، وبحسب البيان، فقد تم تحييد أحد المهاجمين واستعادة بعض المعدات، كما "تم إرسال قوة رد فعل سريع على الفور لتأمين المنطقة".وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، الغاسيم واني، على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتعرف على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة، بحسب بيان "مينوسما".وتأسست "مينوسما" بموجب قرار صدر في 25 أبريل/ نيسان 2013 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتكون تلك البعثة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية.
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مقتل فردين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي

04:19 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 04:20 GMT 17.12.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
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لقي اثنان من عناصر قوات حفظ السلام مصرعهما وأصيب عدد آخر في هجوم على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" في مدينة تمبكتو.
سبوتنيك. وفتح مسلحون مجهولون النار على دورية لشرطة الأمم المتحدة في مدينة تمبكتو، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد حفظ السلام، أحدهما امرأة.
وأصيب أربعة آخرون من أفراد قوة حفظ السلام، أحدهم في حالة خطرة، حيث يتلقون حاليا الرعاية المناسبة في المستشفى، وبحسب البيان، فقد تم تحييد أحد المهاجمين واستعادة بعض المعدات، كما "تم إرسال قوة رد فعل سريع على الفور لتأمين المنطقة".
وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، الغاسيم واني، على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتعرف على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة، بحسب بيان "مينوسما".
وتأسست "مينوسما" بموجب قرار صدر في 25 أبريل/ نيسان 2013 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتكون تلك البعثة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية.
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