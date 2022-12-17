https://sputnikarabic.ae/20221217/مقتل-6-أشخاص-بينهم-طفل-بحريق-في-مبنى-سكني-بالعاصمة-البيلاروسية-1071288126.html
مقتل 6 أشخاص بينهم طفل بحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية
مقتل 6 أشخاص بينهم طفل بحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية
لقي 6 أشخاص بينهم طفل، مصرعهم بحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية، مينسك. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T08:12+0000
2022-12-17T08:12+0000
2022-12-17T08:15+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. وحسب بيان نشرته وزارة الصحة البيلاروسية عبر حسابها في منصة تليغرام، أكدت أن 6 أشخاص، بينهم طفل، توفوا اليوم السبت، نتيجة لحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية، وأصيب ثلاثة آخرون حالتهم حرجة.وقالت: "وفقا للتحقيق، اليوم حوالي الساعة 3.30 صباحا [00:30 بتوقيت جرينتش] اندلع حريق في الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع شيفتشينكو، ونتيجة للحادث، لقي ستة أشخاص حتفهم، من بينهم طفل".وكتبت وزارة الصحة على تليغرام: "حالة الجميع خطيرة، والطفل متصل بجهاز التنفس الصناعي"، مؤكدة أن الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار في حالتهم".
https://sputnikarabic.ae/20211112/مقتل-جنديين-روسيين-في-بيلاروسيا-1050691217.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
مقتل 6 أشخاص بينهم طفل بحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية
08:12 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
لقي 6 أشخاص بينهم طفل، مصرعهم بحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية، مينسك.
مينسك - سبوتنيك. وحسب بيان نشرته وزارة الصحة البيلاروسية عبر حسابها في منصة تليغرام، أكدت أن 6 أشخاص، بينهم طفل، توفوا اليوم السبت، نتيجة لحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية، وأصيب ثلاثة آخرون حالتهم حرجة.
12 نوفمبر 2021, 19:56 GMT
وقالت: "وفقا للتحقيق، اليوم حوالي الساعة
3.30 صباحا [00:30 بتوقيت جرينتش] اندلع حريق في الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع شيفتشينكو، ونتيجة للحادث، لقي ستة أشخاص حتفهم، من بينهم طفل".
وأوضحت الخدمة الصحفية للجنة التي تتولى التحقيق في بيان لها أن موظفي وزارة الطوارئ البيلاروسية أخلوا أكثر من 20 شخصًا من المبنى، مضيفة أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، أصيبوا خلال الحريق يرقدون في العناية المركزة في حالة خطيرة.
وكتبت وزارة الصحة على تليغرام: "حالة الجميع خطيرة، والطفل متصل بجهاز التنفس الصناعي"، مؤكدة أن الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار في حالتهم".