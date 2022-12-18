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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/أمير-قطر-أوفينا-بوعدنا-بتنظيم-بطولة-كأس-عالم-استثنائية-في-بلاد-العرب-1071336467.html
أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة كأس عالم استثنائية في بلاد العرب
أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة كأس عالم استثنائية في بلاد العرب
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، "الشكر إلى كل المنتخبات على اللعب الرائع والجماهير التي شجعت بكل حماس في كأس العالم قطر 2022". 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:54+0000
2022-12-18T20:54+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رياضة
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وقال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر، "أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية في بلاد العرب، أتاحت للشعوب أن تتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا"، مهنأ منتخب الأرجنتين بفوزه بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي بوصافة البطولة.وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
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قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رياضة

أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة كأس عالم استثنائية في بلاد العرب

20:54 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISميسي يتلقى التحية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022
ميسي يتلقى التحية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، "الشكر إلى كل المنتخبات على اللعب الرائع والجماهير التي شجعت بكل حماس في كأس العالم قطر 2022".
وقال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر، "أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية في بلاد العرب، أتاحت للشعوب أن تتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا"، مهنأ منتخب الأرجنتين بفوزه بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي بوصافة البطولة.
وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.
ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
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