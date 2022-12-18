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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الأرجنتين-تتوج-بكأس-العالم-2022-بعد-فوزها-على-فرنسا-بركلات-الترجيح-1071333431.html
الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح
الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح
توجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T17:55+0000
2022-12-18T18:29+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار فرنسا
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وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
https://sputnikarabic.ae/20221218/كم-مرة-وصل-منتخب-الأرجنتين-إلى-النهائي-دولة-واحدة-التقاها-3-مرات--1071328431.html
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أخبار فرنسا , رياضة, منوعات
أخبار فرنسا , رياضة, منوعات

الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح

17:55 GMT 18.12.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 18.12.2022)
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISفرحة ميسي ولاعبي الأرجنتين بعد الهدف الثالث في شباك فرنسا في نهائي كأس العالم 2022
فرحة ميسي ولاعبي الأرجنتين بعد الهدف الثالث في شباك فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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توجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
مشجعي منتخب الأرجنتين في كاس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.
ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
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