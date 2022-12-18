https://sputnikarabic.ae/20221218/الأرجنتين-تتوج-بكأس-العالم-2022-بعد-فوزها-على-فرنسا-بركلات-الترجيح-1071333431.html
الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح
الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح
توجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T17:55+0000
2022-12-18T17:55+0000
2022-12-18T18:29+0000
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وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
https://sputnikarabic.ae/20221218/كم-مرة-وصل-منتخب-الأرجنتين-إلى-النهائي-دولة-واحدة-التقاها-3-مرات--1071328431.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , رياضة, منوعات
أخبار فرنسا , رياضة, منوعات
الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح
17:55 GMT 18.12.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 18.12.2022) تابعنا عبر
توجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.
ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.