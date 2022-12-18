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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/كم-مرة-وصل-منتخب-الأرجنتين-إلى-النهائي-دولة-واحدة-التقاها-3-مرات--1071328431.html
كم مرة وصل منتخب الأرجنتين إلى النهائي... دولة واحدة التقاها 3 مرات
كم مرة وصل منتخب الأرجنتين إلى النهائي... دولة واحدة التقاها 3 مرات
ينتظر عشاق الكرة حول العالم، اليوم الأحد، نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T14:57+0000
2022-12-18T15:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب الأرجنتين
مجتمع
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تأتي المباراة، بعد أن أقصى الفريقان عددا من الفرق الأخرى أبزرها كرواتيا والمغرب في الدور قبل النهائي. والأرجنتين هي الدولة الثانية في أمريكا الجنوبية التي تحقق كأس العالم، بعد البرازيل التي حققته أكثر من مرة.منتخب الأرجنتين الذي ينافس على نهائي كأس العالم، حقق لقب كأس العالم مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في عام 1978 عندما استضافت بوينس آيرس البطولة على أراضيها.كما حقق المنتخب الأرجنتيني البطولة للمرة الثانية، في عام 1986 بقيادة مارادونا، وذلك عند إقامة البطولة في المكسيك. ورغم أن الأرجنتين حققت البطولة لمرتين فقط في عامي 1978 و1986، إلا أن المنتخب الجنوب أمريكي وصل إلى المباراة النهائية 6 مرات ضمنهم مباراة اليوم الأحد 18 ديسمبر.في مونديال 1930 وصل الأرجنتين إلى المباراة النهائية أمام أورغواي، وخسر اللقب، بعد أن تلقى 4 أهداف مقابل هدفين.ثم وصل للمرة الثانية للمباراة النهائية أمام هولندا، وفاز عليها واقتنص اللقب للمرة الأولى بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لهولندا.المرة الثالثة كانت أمام ألمانيا الغربية- قبل اتحاد ألمانيا الغربية والشرقية في دولة واحدة- وذلك عام 1986، وحينها فاز باللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.المرة الرابعة كانت في المونديال التالي مباشرة وهي عام 1990 وشارك فيه لاعبها الأشهر مارادونا، وكان نهائي مماثل لعام 1986 حيث كانت المباراة النهائية أيضا أمام ألمانيا الغربية التي فازت هذه المرة بهدف وحيد. المرة الخامسة كانت في عام 2014 حين أقيمت البطولة في البرازيل، ووصل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية أمام ألمانيا وخسر النهائي أيضا بهدف وحيد.أما اليوم فقد وصل منتخب الأرجنتين للنهائي أمام فرنسا، وبقيادة لاعب الأشهر حاليا ليونيل ميسي الذي يسعى للمساهمة في تتويج بلاده باللقب للمرة الثالثة، وستكون المرة الأولى لميسي أحد أهم لاعبي الكرة في تاريخها على مر العصور.اقرأ أيضا: كم تبلغ الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟
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منتخب الأرجنتين, مجتمع
منتخب الأرجنتين, مجتمع

كم مرة وصل منتخب الأرجنتين إلى النهائي... دولة واحدة التقاها 3 مرات

14:57 GMT 18.12.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 18.12.2022)
© AFP 2022 / LUIS ROBAYOمشجعي منتخب الأرجنتين في كاس العالم قطر 2022
مشجعي منتخب الأرجنتين في كاس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / LUIS ROBAYO
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ينتظر عشاق الكرة حول العالم، اليوم الأحد، نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
تأتي المباراة، بعد أن أقصى الفريقان عددا من الفرق الأخرى أبزرها كرواتيا والمغرب في الدور قبل النهائي.
والأرجنتين هي الدولة الثانية في أمريكا الجنوبية التي تحقق كأس العالم، بعد البرازيل التي حققته أكثر من مرة.
منتخب الأرجنتين الذي ينافس على نهائي كأس العالم، حقق لقب كأس العالم مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في عام 1978 عندما استضافت بوينس آيرس البطولة على أراضيها.
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كما حقق المنتخب الأرجنتيني البطولة للمرة الثانية، في عام 1986 بقيادة مارادونا، وذلك عند إقامة البطولة في المكسيك.
ورغم أن الأرجنتين حققت البطولة لمرتين فقط في عامي 1978 و1986، إلا أن المنتخب الجنوب أمريكي وصل إلى المباراة النهائية 6 مرات ضمنهم مباراة اليوم الأحد 18 ديسمبر.
في مونديال 1930 وصل الأرجنتين إلى المباراة النهائية أمام أورغواي، وخسر اللقب، بعد أن تلقى 4 أهداف مقابل هدفين.
ثم وصل للمرة الثانية للمباراة النهائية أمام هولندا، وفاز عليها واقتنص اللقب للمرة الأولى بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لهولندا.
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المرة الثالثة كانت أمام ألمانيا الغربية- قبل اتحاد ألمانيا الغربية والشرقية في دولة واحدة- وذلك عام 1986، وحينها فاز باللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
المرة الرابعة كانت في المونديال التالي مباشرة وهي عام 1990 وشارك فيه لاعبها الأشهر مارادونا، وكان نهائي مماثل لعام 1986 حيث كانت المباراة النهائية أيضا أمام ألمانيا الغربية التي فازت هذه المرة بهدف وحيد.
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المرة الخامسة كانت في عام 2014 حين أقيمت البطولة في البرازيل، ووصل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية أمام ألمانيا وخسر النهائي أيضا بهدف وحيد.
أما اليوم فقد وصل منتخب الأرجنتين للنهائي أمام فرنسا، وبقيادة لاعب الأشهر حاليا ليونيل ميسي الذي يسعى للمساهمة في تتويج بلاده باللقب للمرة الثالثة، وستكون المرة الأولى لميسي أحد أهم لاعبي الكرة في تاريخها على مر العصور.
اقرأ أيضا: كم تبلغ الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟
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