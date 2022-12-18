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https://sputnikarabic.ae/20221218/البحرية-الفرنسية-تنقذ-166مهاجرا-خلال-محاولتهم-عبور-المانش-إلى-بريطانيا-1071313612.html
البحرية الفرنسية تنقذ 166مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
البحرية الفرنسية تنقذ 166مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
أعلنت السلطات الفرنسية، إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا خلال محاولتهم عبور القناة الإنجليزية (بحر المانش) إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس بالغ البرودة،... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T06:56+0000
2022-12-18T06:56+0000
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن مسؤولين، مساء السبت، قولهم إن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب "واجه صعوبات" قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم إلى ميناء كاليه.كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء بولوني.وأحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب.يشار إلى أن أكثر من 40 ألف مهاجر - وهو رقم قياسي - وصلوا إلى إنجلترا على متن قوارب من شمال فرنسا هذا العام، مخاطرين بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، في ظل ظروف جوية خطرة. وتحاول بريطانيا إصدار قوانين جديدة لمنع الأعداد القياسية من المهاجرين من محاولة عبور القناة، بما في ذلك جعل أي من هؤلاء المهاجرين غير مسموح لهم بطلبات اللجوء.
https://sputnikarabic.ae/20221214/عمليات-بحث-وإنقاذ-في-بحر-المانش-بعد-أنباء-عن-حادثة-لقارب-يقل-مهاجرين-1071183251.html
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أخبار فرنسا , بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

البحرية الفرنسية تنقذ 166مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا

06:56 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / DENIS CHARLETالسلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش
السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / DENIS CHARLET
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أعلنت السلطات الفرنسية، إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا خلال محاولتهم عبور القناة الإنجليزية (بحر المانش) إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس بالغ البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن مسؤولين، مساء السبت، قولهم إن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب "واجه صعوبات" قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم إلى ميناء كاليه.

كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء بولوني.

وأحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب.
المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
عمليات بحث وإنقاذ في بحر المانش بعد أنباء عن حادثة لقارب يقل مهاجرين
14 ديسمبر, 09:41 GMT
يشار إلى أن أكثر من 40 ألف مهاجر - وهو رقم قياسي - وصلوا إلى إنجلترا على متن قوارب من شمال فرنسا هذا العام، مخاطرين بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، في ظل ظروف جوية خطرة.
وتحاول بريطانيا إصدار قوانين جديدة لمنع الأعداد القياسية من المهاجرين من محاولة عبور القناة، بما في ذلك جعل أي من هؤلاء المهاجرين غير مسموح لهم بطلبات اللجوء.
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