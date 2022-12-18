https://sputnikarabic.ae/20221218/بعد-الكشف-عن-صواريخ-يمكنها-ضرب-الصين-معلومات-عن-صاروخ-تايوان-المجنح-يون-فينغ-1071331979.html

بعد الكشف عن صواريخ يمكنها ضرب الصين... معلومات عن صاروخ تايوان المجنح "يون فينغ"

بعد الكشف عن صواريخ يمكنها ضرب الصين... معلومات عن صاروخ تايوان المجنح "يون فينغ"

تحاول تايوان (الصين) امتلاك أسلحة هجومية لردع بكين، ويشمل ذلك الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى أهداف داخل البر الرئيسي للصين. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T17:15+0000

2022-12-18T17:15+0000

2022-12-18T17:15+0000

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وكشفت كونغ تشيا تشينغ، الرئيس السابق لمعهد "تشونغ شان" الوطني للعلوم والتكنولوجيا الممول من حكومة تايوان، أن صاروخ "يون فنغ"، الذي يتم تطويره هو صاروخ كروز مجنح يستخدم الوقود الصلب ويعمل بمحرك نفاث.وقال تشيا تشينغ، في مذكراته التي تم نشرها مؤخرا، أن سرعة الصاروخ تتجاوز 3 أضعاف سرعة الصوت.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "يون فنغ"؟أورد موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي مواصفات الصاروخ التايواني، الذي يتم تطويره منذ تسعينيات القرن الماضي.ويمكن للصاروخ أن يصل إلى أهداف في وسط وشمال الصين، حسبما ذكر الموقع، الذي أوضح أن عملية تطويره بدأت منذ عام 1996.يذكر أن سرعة الصوت تقدر بـ 1225 كيلومترا في الساعة عند مستوى سطح البحر ويتم التعبير عنها بـ "الماخ"، ما يعني أن الأسلحة الأسرع من الصوت يجب أن تتجاوز هذه السرعة.

https://sputnikarabic.ae/20221218/تايوان-تكشف-عن-امتلاكها-صواريخ-قادرة-على-ضرب-بكين-وشنغهاي-1071330017.html

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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان