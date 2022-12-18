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https://sputnikarabic.ae/20221218/بعد-الكشف-عن-صواريخ-يمكنها-ضرب-الصين-معلومات-عن-صاروخ-تايوان-المجنح-يون-فينغ-1071331979.html
بعد الكشف عن صواريخ يمكنها ضرب الصين... معلومات عن صاروخ تايوان المجنح "يون فينغ"
بعد الكشف عن صواريخ يمكنها ضرب الصين... معلومات عن صاروخ تايوان المجنح "يون فينغ"
تحاول تايوان (الصين) امتلاك أسلحة هجومية لردع بكين، ويشمل ذلك الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى أهداف داخل البر الرئيسي للصين. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T17:15+0000
2022-12-18T17:15+0000
رصد عسكري
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
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وكشفت كونغ تشيا تشينغ، الرئيس السابق لمعهد "تشونغ شان" الوطني للعلوم والتكنولوجيا الممول من حكومة تايوان، أن صاروخ "يون فنغ"، الذي يتم تطويره هو صاروخ كروز مجنح يستخدم الوقود الصلب ويعمل بمحرك نفاث.وقال تشيا تشينغ، في مذكراته التي تم نشرها مؤخرا، أن سرعة الصاروخ تتجاوز 3 أضعاف سرعة الصوت.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "يون فنغ"؟أورد موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي مواصفات الصاروخ التايواني، الذي يتم تطويره منذ تسعينيات القرن الماضي.ويمكن للصاروخ أن يصل إلى أهداف في وسط وشمال الصين، حسبما ذكر الموقع، الذي أوضح أن عملية تطويره بدأت منذ عام 1996.يذكر أن سرعة الصوت تقدر بـ 1225 كيلومترا في الساعة عند مستوى سطح البحر ويتم التعبير عنها بـ "الماخ"، ما يعني أن الأسلحة الأسرع من الصوت يجب أن تتجاوز هذه السرعة.
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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان

بعد الكشف عن صواريخ يمكنها ضرب الصين... معلومات عن صاروخ تايوان المجنح "يون فينغ"

17:15 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / SAM YEHقوات تايوان (الصين)
قوات تايوان (الصين) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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تحاول تايوان (الصين) امتلاك أسلحة هجومية لردع بكين، ويشمل ذلك الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى أهداف داخل البر الرئيسي للصين.
وكشفت كونغ تشيا تشينغ، الرئيس السابق لمعهد "تشونغ شان" الوطني للعلوم والتكنولوجيا الممول من حكومة تايوان، أن صاروخ "يون فنغ"، الذي يتم تطويره هو صاروخ كروز مجنح يستخدم الوقود الصلب ويعمل بمحرك نفاث.
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وقال تشيا تشينغ، في مذكراته التي تم نشرها مؤخرا، أن سرعة الصاروخ تتجاوز 3 أضعاف سرعة الصوت.

ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "يون فنغ"؟

أورد موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي مواصفات الصاروخ التايواني، الذي يتم تطويره منذ تسعينيات القرن الماضي.
النوع: صاروخ مجنح (أرض – أرض).
نوع المحرك: نفاث.
الوقود: يستخدم الوقود الصلب.
السرعة: 1030 متر/ ثانية (3 أضعاف سرعة الصوت) أو 3675 كلم في الساعة.
وزن الرأس الحربي: 225 كلم.
المدى: 1200 كلم وتصل إلى ألفي كلم.
الوضع الحالي: في مرحلة التطوير.
ويمكن للصاروخ أن يصل إلى أهداف في وسط وشمال الصين، حسبما ذكر الموقع، الذي أوضح أن عملية تطويره بدأت منذ عام 1996.
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يذكر أن سرعة الصوت تقدر بـ 1225 كيلومترا في الساعة عند مستوى سطح البحر ويتم التعبير عنها بـ "الماخ"، ما يعني أن الأسلحة الأسرع من الصوت يجب أن تتجاوز هذه السرعة.
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