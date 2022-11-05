عربي
https://sputnikarabic.ae/20221105/بعد-ظهورها-على-قاذفة-صينية-ما-هي-الصواريخ-الباليستية-التي-يتم-إطلاقها-من-الجو-1069870156.html
بعد ظهورها على قاذفة صينية... ما هي الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو؟
بعد ظهورها على قاذفة صينية... ما هي الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو؟
تمثل الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو نوعا جديدا من فئة الصواريخ التي تتخذ مسارا قوسيا بين منصة الإطلاق والهدف. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T20:55+0000
2022-11-05T21:00+0000
رصد عسكري
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102449/36/1024493662_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_68634805b04e5212e71002ac8e0e2e2d.jpg
ومنذ حشدها لأول مرة في العالم بواسطة الاتحاد السوفيتي عام 1958 لا تزال عملية إطلاق الصواريخ الباليستية تتم من منصات إطلاق برية سواء كانت صوامع تحت الأرض أو مركبات، أو عن طريق منصات بحرية مثل الغواصات.لكن مع حدوث سباق عالمي بين الدول الكبرى في تطوير القدرات الصاروخية الهجومية وظهور تقنيات متداخلة ومعقدة للصواريخ الهجومية تجعل اعتراضها في غاية الصعوبة، ظهرت الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو بواسطة الطائرات، كما يقول موقع "فاس" الأمريكي، الذي أوضح أن أول ظهور لهذا النوع من الصواريخ ظهر عام 2018.ويقول الموقع إن الصين اختبرت هذا النوع من الصواريخ الباليستية في ظل اتخاذها خطوات متسارعة نحو تطوير قدراتها الصاروخية المختلفة.لكن هناك الكثير من التساؤلات حول الهدف من تطوير هذا النوع من الصواريخ ليتم إطلاقها من الطائرات، إذا كانت الدولة تمتلك قواعد إطلاقها من البر والبحر، حسبما يقول الموقع، الذي أوضح أن هذه الصواريخ تمثل إضافة تجعل أنظمة الصواريخ الهجومية لأي دولة أكثر تعقيدا بصورة تجعل القدرة على التنبؤ بمساراتها في غاية الصعوبة.وتعليقا على ظهور صواريخ باليستية يمكن إطلاقها من الجو على متن قاذفة صينية طراز "إتش - 6 كيه" خلال عرض عسكري في الصين، يقول موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي إن هذه الصواريخ تشبه صواريخ "سي إم - 401" الباليستية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من قواعد برية، التي يمكن استخدامها ضد مواقع برية أو ثابتة أيضا.ولفت الموقع إلى أن ظهور هذه الصواريخ على متن قاذفة صينية ربما يشير إلى توجه الصين نحو التوسع في استخدام الصواريخ الباليستية من متن طائرات لضرب أهداف بحرية.وتابع: "لكنه من غير المتوقع أن تتوجه الصين لو في الوقت الحالي نحو استخدامها لضرب أهداف برية من الجو"، مشيرا إلى أنه إذا تمكنت من ذلك فإن هذا النوع من الصواريخ سيكون في غاية الخطورة.
https://sputnikarabic.ae/20220804/بعد-إعلان-إطلاقه-بالقرب-من-تايوان-معلومات-عن-الصاروخ-الصيني-الخارق-دي-إف---17-1065983022.html
https://sputnikarabic.ae/20221103/ما-هي-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1069774116.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102449/36/1024493662_539:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_ab069b33f20c9f6372a8eb5ebe4d09bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

بعد ظهورها على قاذفة صينية... ما هي الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو؟

20:55 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 05.11.2022)
© AP Photo / Liu Ruiقاذفة قنابل صينية
قاذفة قنابل صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Liu Rui
تابعنا عبرTelegram
تمثل الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو نوعا جديدا من فئة الصواريخ التي تتخذ مسارا قوسيا بين منصة الإطلاق والهدف.
ومنذ حشدها لأول مرة في العالم بواسطة الاتحاد السوفيتي عام 1958 لا تزال عملية إطلاق الصواريخ الباليستية تتم من منصات إطلاق برية سواء كانت صوامع تحت الأرض أو مركبات، أو عن طريق منصات بحرية مثل الغواصات.
صاروخ دونغ فنغ - دي إف 17 الصيني الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
4 أغسطس, 10:38 GMT
لكن مع حدوث سباق عالمي بين الدول الكبرى في تطوير القدرات الصاروخية الهجومية وظهور تقنيات متداخلة ومعقدة للصواريخ الهجومية تجعل اعتراضها في غاية الصعوبة، ظهرت الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو بواسطة الطائرات، كما يقول موقع "فاس" الأمريكي، الذي أوضح أن أول ظهور لهذا النوع من الصواريخ ظهر عام 2018.
ويقول الموقع إن الصين اختبرت هذا النوع من الصواريخ الباليستية في ظل اتخاذها خطوات متسارعة نحو تطوير قدراتها الصاروخية المختلفة.
لكن هناك الكثير من التساؤلات حول الهدف من تطوير هذا النوع من الصواريخ ليتم إطلاقها من الطائرات، إذا كانت الدولة تمتلك قواعد إطلاقها من البر والبحر، حسبما يقول الموقع، الذي أوضح أن هذه الصواريخ تمثل إضافة تجعل أنظمة الصواريخ الهجومية لأي دولة أكثر تعقيدا بصورة تجعل القدرة على التنبؤ بمساراتها في غاية الصعوبة.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟
3 نوفمبر, 08:02 GMT
وتعليقا على ظهور صواريخ باليستية يمكن إطلاقها من الجو على متن قاذفة صينية طراز "إتش - 6 كيه" خلال عرض عسكري في الصين، يقول موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي إن هذه الصواريخ تشبه صواريخ "سي إم - 401" الباليستية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من قواعد برية، التي يمكن استخدامها ضد مواقع برية أو ثابتة أيضا.
ولفت الموقع إلى أن ظهور هذه الصواريخ على متن قاذفة صينية ربما يشير إلى توجه الصين نحو التوسع في استخدام الصواريخ الباليستية من متن طائرات لضرب أهداف بحرية.
وتابع: "لكنه من غير المتوقع أن تتوجه الصين لو في الوقت الحالي نحو استخدامها لضرب أهداف برية من الجو"، مشيرا إلى أنه إذا تمكنت من ذلك فإن هذا النوع من الصواريخ سيكون في غاية الخطورة.
© Sputnikمعلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق دي إف - 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала