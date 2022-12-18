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https://sputnikarabic.ae/20221218/خبير-الصين-ستواجه-3-موجات-من-كورونا-في-الشتاء-الحالي-1071316103.html
خبير: الصين ستواجه 3 موجات من كورونا في الشتاء الحالي
خبير: الصين ستواجه 3 موجات من كورونا في الشتاء الحالي
قال خبير صيني إنه من المتوقع أن تواجه الصين 3 موجات من "كوفيد-19" منتشرة هذا الشتاء، مرجحا ‏إصابة ما بين 10 و30 في المائة من السكان.‏ 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T08:35+0000
2022-12-18T08:35+0000
الصين
فيروس كورونا
العالم
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وأشار كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسونيو، في حديثه في المؤتمر السنوي "2023 CAIJING" إلى أن "انتشار العدوى في المدن هو الموجة الأولى"، التي بدأت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري وستستمر حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2023"، وفقا لمحطة "CGTN" الصينية.ولفت وو إلى أن "الموجة الثانية ستكون في أواخر يناير حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل، بالتزامن مع ازدياد الرحلات خلال عطلة عيد الربيع، بينما ستبدأ الموجة الثالثة في أواخر فبراير حتى منتصف مارس/ آذار عندما يعود الناس إلى العمل من إجازاتهم".وتوقع تسونيو أن يصل معدل الإصابة بـ"كوفيد-19" هذا الشتاء إلى 10 إلى 30 في المائة.وشدد كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسونيو، في كلمته بالمؤتمر أنه إذا كانت الصين قد أطلقت إجراءاتها المُحسَّنة في بداية العام الحالي، فكان من الممكن أن تتراوح وفيات فيروس "كورونا" من 866 ألف إلى 1.04 مليون صيني.وتابع مؤكدا أن "الصين عززت التطعيم، وتجنب الانتشار الواسع لمتغيرات الفيروس الأكثر فتكا، في جهودها التي استمرت 3 سنوات ضد (كوفيد-19)، كما أنه تم تطعيم أكثر من 90 في المائة من الأشخاص في الصين بشكل كامل".
https://sputnikarabic.ae/20221214/الصين-توقف-رصد-إصابات-كورونا-غير-المصحوبة-بأعراض-وسط-مخاوف-من-تفاقم-العدوى-1071198466.html
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الصين, فيروس كورونا, العالم
الصين, فيروس كورونا, العالم

خبير: الصين ستواجه 3 موجات من كورونا في الشتاء الحالي

08:35 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalالوضع الصحي في الصين - موظف صحي خلال عمل فحص كورونا، في شنغهاي، 27 مايو 2022
الوضع الصحي في الصين - موظف صحي خلال عمل فحص كورونا، في شنغهاي، 27 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
الوضع الصحي في الصين - موظف صحي خلال عمل فحص كورونا، في شنغهاي، 27 مايو 2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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قال خبير صيني إنه من المتوقع أن تواجه الصين 3 موجات من "كوفيد-19" منتشرة هذا الشتاء، مرجحا ‏إصابة ما بين 10 و30 في المائة من السكان.‏
وأشار كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسونيو، في حديثه في المؤتمر السنوي "2023 CAIJING" إلى أن "انتشار العدوى في المدن هو الموجة الأولى"، التي بدأت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري وستستمر حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2023"، وفقا لمحطة "CGTN" الصينية.
ولفت وو إلى أن "الموجة الثانية ستكون في أواخر يناير حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل، بالتزامن مع ازدياد الرحلات خلال عطلة عيد الربيع، بينما ستبدأ الموجة الثالثة في أواخر فبراير حتى منتصف مارس/ آذار عندما يعود الناس إلى العمل من إجازاتهم".
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وتوقع تسونيو أن يصل معدل الإصابة بـ"كوفيد-19" هذا الشتاء إلى 10 إلى 30 في المائة.
وشدد كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسونيو، في كلمته بالمؤتمر أنه إذا كانت الصين قد أطلقت إجراءاتها المُحسَّنة في بداية العام الحالي، فكان من الممكن أن تتراوح وفيات فيروس "كورونا" من 866 ألف إلى 1.04 مليون صيني.
وتابع مؤكدا أن "الصين عززت التطعيم، وتجنب الانتشار الواسع لمتغيرات الفيروس الأكثر فتكا، في جهودها التي استمرت 3 سنوات ضد (كوفيد-19)، كما أنه تم تطعيم أكثر من 90 في المائة من الأشخاص في الصين بشكل كامل".
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