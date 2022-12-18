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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/رئيس-الأرجنتين-يعلن-اعتزامه-متابعة-نهائي-كأس-العالم-من-منزله-1071311358.html
رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من منزله
رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من منزله
أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T01:18+0000
2022-12-18T01:18+0000
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
رياضة
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سبوتنيك. وغرد فرنانديز عبر تويتر قائلا: "مثل ملايين المواطنين، سأستمتع بنهائي كأس العالم في المنزل، سأعيش هذه اللحظات الرائعة كما عشتها من قبل، مع شعبي"وأعرب الرئيس الأرجنتيني عن ثقته في أن منتخب بلاده سيقدم أفضل ما لديه في الملعب، كما سيكون المشجعون العظماء في المدرجات".يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد سافر إلى قطر لحضور مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين مقابل لا شيء ليتأهلوا إلى المباراة النهائية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.وفي وقت سابق، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأرجنتين فرنسا في النهائي غدا الأحد..وقال ميسي لصحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي"، وأضاف "ثمة سنوات عديدة قبل البطولة المقبلة، ولا أعتقد بأنني سأكون قادراً على فعل ذلك".
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مجتمع, رياضة
مجتمع, رياضة

رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من منزله

01:18 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / ESTEBAN COLLAZOالرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / ESTEBAN COLLAZO
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أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022.
سبوتنيك. وغرد فرنانديز عبر تويتر قائلا: "مثل ملايين المواطنين، سأستمتع بنهائي كأس العالم في المنزل، سأعيش هذه اللحظات الرائعة كما عشتها من قبل، مع شعبي"
وأعرب الرئيس الأرجنتيني عن ثقته في أن منتخب بلاده سيقدم أفضل ما لديه في الملعب، كما سيكون المشجعون العظماء في المدرجات".
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد سافر إلى قطر لحضور مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين مقابل لا شيء ليتأهلوا إلى المباراة النهائية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
وفي وقت سابق، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأرجنتين فرنسا في النهائي غدا الأحد..
وقال ميسي لصحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي"، وأضاف "ثمة سنوات عديدة قبل البطولة المقبلة، ولا أعتقد بأنني سأكون قادراً على فعل ذلك".
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