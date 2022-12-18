https://sputnikarabic.ae/20221218/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-صواريخ-غراد-على-مناطق-مختلفة-من-دونباس-1071318065.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T10:25+0000
2022-12-18T10:25+0000
2022-12-18T10:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070856429_0:385:2942:2040_1920x0_80_0_0_62f38c4a0dc3612dfc23e9c6bddd8940.jpg
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تم تسجيل الضربات من المدفعية الأوكرانية نحو بلدة جورجيفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 20 صاروخًا من طراز غراد".وأضاف البيان: "وبعد ساعات قليلة تم إطلاق 20 صاروخا إضافيا مرة أخرى على نفس المنطقة".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070856429_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_dfdfeb8ec5cccb2eaaf6dc809c60647b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخا من طراز "غراد" على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تم تسجيل الضربات من المدفعية الأوكرانية نحو بلدة جورجيفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 20 صاروخًا من طراز غراد".
وأضاف البيان: "وبعد ساعات قليلة تم إطلاق 20 صاروخا إضافيا مرة أخرى على نفس المنطقة".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف
بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.