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https://sputnikarabic.ae/20221218/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-صواريخ-غراد-على-مناطق-مختلفة-من-دونباس-1071318065.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T10:25+0000
2022-12-18T10:25+0000
روسيا
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وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تم تسجيل الضربات من المدفعية الأوكرانية نحو بلدة جورجيفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 20 صاروخًا من طراز غراد".وأضاف البيان: "وبعد ساعات قليلة تم إطلاق 20 صاروخا إضافيا مرة أخرى على نفس المنطقة".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس

10:25 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخا من طراز "غراد" على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تم تسجيل الضربات من المدفعية الأوكرانية نحو بلدة جورجيفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 20 صاروخًا من طراز غراد".
وأضاف البيان: "وبعد ساعات قليلة تم إطلاق 20 صاروخا إضافيا مرة أخرى على نفس المنطقة".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
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