https://sputnikarabic.ae/20221218/صحيفة-الولايات-المتحدة-حاولت-منع-مخطط-أوكراني-لاغتيال-رئيس-الأركان-الروسي-1071312427.html

صحيفة: الولايات المتحدة حاولت منع مخطط أوكراني لاغتيال رئيس الأركان الروسي

صحيفة: الولايات المتحدة حاولت منع مخطط أوكراني لاغتيال رئيس الأركان الروسي

زعم تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين حاولوا منع كييف من شن هجوم على رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، بغرض اغتياله. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T05:55+0000

2022-12-18T05:55+0000

2022-12-18T05:55+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الإدارة الأمريكية كانت أول من اكتشف أن غيراسيموف كان يخطط لزيارة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة لم تمرر هذه المعلومات إلى أوكرانيا، "خوفا من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا".وأضافت الصحيفة أنه بعدما علمت كييف بأنباء الزيارة، حاول المسؤولون الأمريكيون دون جدوى إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، حيث مضت أوكرانيا في تنفيذ مخططها لكن غيراسيموف لم يصب بأذى.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، زار المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة.وقالت الوزارة في بيان إن "وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، قام بزيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية وتفقد تجمعات القوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة".وأضافت الوزارة أن شويغو استمع، في مركز القيادة، إلى تقارير من القادة حول الوضع وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقرات المشتركة للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.

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