https://sputnikarabic.ae/20221024/رئيس-الأركان-الروسي-يناقش-مع-نظيره-الأمريكي-الاستخدام-المحتمل-لـ-القنبلة-القذرة-من-قبل-أوكرانيا-1069423431.html
رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره الأمريكي الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا
رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره الأمريكي الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا
بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي، تهديدات استخدام أوكرانيا "لقنبلة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T15:38+0000
2022-10-24T15:38+0000
2022-10-24T15:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فاليري غيراسيموف
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، حيث واصل الجانبان بحث الوضع المتعلق باحتمال استخدام أوكرانيا "لقنبلة قذرة".وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا .وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فاليري غيراسيموف
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فاليري غيراسيموف
رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره الأمريكي الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا
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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي، تهديدات استخدام أوكرانيا "لقنبلة قذرة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، حيث واصل الجانبان بحث الوضع المتعلق باحتمال استخدام أوكرانيا "لقنبلة قذرة"
.
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر
ويمكن أن تغطي بولندا .
وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.