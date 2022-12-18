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https://sputnikarabic.ae/20221218/فرنسا-تدين-ترحيل-إسرائيل-للمحامي-الحقوقي-الفلسطيني-الفرنسي-صلاح-الحموري-من-البلاد-1071318511.html
فرنسا تدين ترحيل إسرائيل للمحامي الحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري من البلاد
فرنسا تدين ترحيل إسرائيل للمحامي الحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري من البلاد
أدانت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، ترحيل السلطات الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى خارج البلاد، وطرده من مقر إقامته في القدس... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T10:41+0000
2022-12-18T10:41+0000
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وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه: "ندين قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل صلاح الحموري إلى فرنسا"، مضيفة أن فرنسا منذ اعتقاله الأخير على يد السلطات الإسرائيلية "اتخذت كافة الإجراءات لضمان احترام حقوق الحموري وتمكينه من العيش بشكل طبيعي في القدس حيث ولد ويقيم ويرغب في الحياة".وأوضح البيان أن "فرنسا أوضحت بكل الطرق الممكنة معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية والتي تعتبر أرض محتلة وفقا للقوانين والقرارات الدولية".وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ترحيل صلاح الحموري في ساعة مبكرة إلى فرنسا، بحسب بيان صادر عنها.ومنذ 7 مارس/آذار الماضي، يقبع صلاح الحموري في السجن الإسرائيلي، بعد إصدار السلطات العسكرية أمر اعتقال بحقه لمدة 3 أشهر، جرى تجديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.وكانت فرنسا قد أعربت في وقت سابق عن عدم رضاها عن قرار إسرائيل ترحيل صلاح الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مشددة على أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار فرنسا
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار فرنسا

فرنسا تدين ترحيل إسرائيل للمحامي الحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري من البلاد

10:41 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIالمحامي الحقوقي الفلسطيني الفرنسي، صلاح الحموري
المحامي الحقوقي الفلسطيني الفرنسي، صلاح الحموري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
المحامي الحقوقي الفلسطيني الفرنسي، صلاح الحموري
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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أدانت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، ترحيل السلطات الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى خارج البلاد، وطرده من مقر إقامته في القدس الشرقية إلى فرنسا.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه: "ندين قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل صلاح الحموري إلى فرنسا"، مضيفة أن فرنسا منذ اعتقاله الأخير على يد السلطات الإسرائيلية "اتخذت كافة الإجراءات لضمان احترام حقوق الحموري وتمكينه من العيش بشكل طبيعي في القدس حيث ولد ويقيم ويرغب في الحياة".
وأوضح البيان أن "فرنسا أوضحت بكل الطرق الممكنة معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية والتي تعتبر أرض محتلة وفقا للقوانين والقرارات الدولية".
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ترحيل صلاح الحموري في ساعة مبكرة إلى فرنسا، بحسب بيان صادر عنها.
ومنذ 7 مارس/آذار الماضي، يقبع صلاح الحموري في السجن الإسرائيلي، بعد إصدار السلطات العسكرية أمر اعتقال بحقه لمدة 3 أشهر، جرى تجديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.
وكانت فرنسا قد أعربت في وقت سابق عن عدم رضاها عن قرار إسرائيل ترحيل صلاح الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مشددة على أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".
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