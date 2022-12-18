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https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تكشف-عدد-المشجعين-الذين-حضروا-من-الخارج-لمشاهدة-مباريات-المونديال-1071330456.html
قطر تكشف عدد المشجعين الذين حضروا من الخارج لمشاهدة مباريات المونديال
قطر تكشف عدد المشجعين الذين حضروا من الخارج لمشاهدة مباريات المونديال
قالت اللجنة القطرية المشرفة على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد، إن أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا قطر لحضور منافسات المونديال. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T16:00+0000
2022-12-18T16:00+0000
رياضة
مجتمع
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موسكو- سبوتنيك. انطلقت البطولة في الدولة الخليجية التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وتنتهي اليوم الأحد، حيث تلعب الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي المنافسات.وجاء في بيان اللجنة: "زار أكثر من 1.4 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022".وأضافت أنه من المقرر أن يصل الحضور التراكمي إلى 3.4 مليون، مما يعني أن متوسط الحضور بلغ 53 ألف متفرج في كل مباراة، وقدرة استيعابية إجمالية تزيد على 96%.من المقرر أن يحصل المنتخب الفائز بالبطولة، الليلة، على 42 مليون دولار من أموال الجوائز التي يقدمها "فيفا"، والبالغة 440 مليون دولار إجمالا، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 30 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221218/42-مليون-دولار-للبطل-كم-تبلغ-الجوائز-المالية-للمنتخبات-المشاركة-في-مونديال-قطر-1071327983.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

قطر تكشف عدد المشجعين الذين حضروا من الخارج لمشاهدة مباريات المونديال

16:00 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022.
صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
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قالت اللجنة القطرية المشرفة على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد، إن أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا قطر لحضور منافسات المونديال.
موسكو- سبوتنيك. انطلقت البطولة في الدولة الخليجية التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وتنتهي اليوم الأحد، حيث تلعب الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي المنافسات.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
42 مليون دولار للبطل... كم تبلغ الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟
14:18 GMT
وجاء في بيان اللجنة: "زار أكثر من 1.4 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022".
وأضافت أنه من المقرر أن يصل الحضور التراكمي إلى 3.4 مليون، مما يعني أن متوسط الحضور بلغ 53 ألف متفرج في كل مباراة، وقدرة استيعابية إجمالية تزيد على 96%.
من المقرر أن يحصل المنتخب الفائز بالبطولة، الليلة، على 42 مليون دولار من أموال الجوائز التي يقدمها "فيفا"، والبالغة 440 مليون دولار إجمالا، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 30 مليون دولار.
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