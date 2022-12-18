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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/42-مليون-دولار-للبطل-كم-تبلغ-الجوائز-المالية-للمنتخبات-المشاركة-في-مونديال-قطر-1071327983.html
42 مليون دولار للبطل... كم تبلغ الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟
42 مليون دولار للبطل... كم تبلغ الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟
من المقرر أن يحصل المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم، الليلة، على 42 مليون دولار من أموال الجوائز التي يقدمها "فيفا"، والبالغة 440 مليون دولار إجمالا،... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T14:18+0000
2022-12-18T14:18+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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عندما فازت فرنسا بكأس العالم في 2018، حصل الاتحاد الفرنسي على 38 مليون دولار من صندوق جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي بلغ آنذاك 400 مليون دولار.لا تذهب كل الأموال إلى اللاعبين، لكن من المتوقع أن يحصلوا على جزء كبير منها. وذكرت صحيفة "ليكيب" اليومية الرياضية الفرنسية أن لاعبي فرنسا قد يحصلون على مكافأة قدرها 554 ألف يورو لكل لاعب (586 ألف دولار) من اتحادهم للفوز بالمباراة النهائية أمام الأرجنتين.يحصل كل اتحاد وطني لكرة القدم على ما لا يقل عن 9 ملايين دولار من أموال الجائزة مقابل اللعب في كأس العالم لهذا العام، بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار لكل منها لتغطية تكاليف التحضير للبطولة.يحصل الفريق صاحب المركز الثالث، كرواتيا، على 27 مليون دولار من أموال الجائزة، فيما يحصل المغرب الذي احتل المركز الرابع على 25 مليون دولار.بلغت إجمالي إيرادات "فيفا" على مدى السنوات الأربع الماضية 7.5 مليار دولار، معظمها من صفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى مبيعات التذاكر والضيافة.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يتوقع-إيرادات-قياسية-تبلغ-11-مليار-دولار-بفضل-مونديال-أمريكا-الشمالية-1071279599.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

42 مليون دولار للبطل... كم تبلغ الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟

14:18 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikovكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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من المقرر أن يحصل المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم، الليلة، على 42 مليون دولار من أموال الجوائز التي يقدمها "فيفا"، والبالغة 440 مليون دولار إجمالا، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 30 مليون دولار.
عندما فازت فرنسا بكأس العالم في 2018، حصل الاتحاد الفرنسي على 38 مليون دولار من صندوق جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي بلغ آنذاك 400 مليون دولار.
رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
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16 ديسمبر, 19:41 GMT
لا تذهب كل الأموال إلى اللاعبين، لكن من المتوقع أن يحصلوا على جزء كبير منها. وذكرت صحيفة "ليكيب" اليومية الرياضية الفرنسية أن لاعبي فرنسا قد يحصلون على مكافأة قدرها 554 ألف يورو لكل لاعب (586 ألف دولار) من اتحادهم للفوز بالمباراة النهائية أمام الأرجنتين.
يحصل كل اتحاد وطني لكرة القدم على ما لا يقل عن 9 ملايين دولار من أموال الجائزة مقابل اللعب في كأس العالم لهذا العام، بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار لكل منها لتغطية تكاليف التحضير للبطولة.
يحصل الفريق صاحب المركز الثالث، كرواتيا، على 27 مليون دولار من أموال الجائزة، فيما يحصل المغرب الذي احتل المركز الرابع على 25 مليون دولار.
بلغت إجمالي إيرادات "فيفا" على مدى السنوات الأربع الماضية 7.5 مليار دولار، معظمها من صفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى مبيعات التذاكر والضيافة.
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