https://sputnikarabic.ae/20221219/إيران-مستعدون-للعودة-إلى-التفاوض-مع-السعودية-1071354507.html
إيران: مستعدون للعودة إلى التفاوض مع السعودية
إيران: مستعدون للعودة إلى التفاوض مع السعودية
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات مع السعودية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:34+0000
2022-12-19T12:34+0000
2022-12-19T12:34+0000
أخبار إيران
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وحسب وكالة إرنا الإيرانية، وعلى هامش منتدى طهران الثالث للحوار، أكد عبد اللهيان أن إيرن مستعدة لاستئناف العلاقات وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك. وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران. وأشار عبد اللهيان إلى المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران: مستعدون للعودة إلى التفاوض مع السعودية
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات مع السعودية.
وحسب وكالة
إرنا الإيرانية، وعلى هامش منتدى طهران الثالث للحوار، أكد عبد اللهيان أن إيرن مستعدة لاستئناف العلاقات وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك.
وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران.
وأشار عبد اللهيان إلى المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية
بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.
ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.
وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.