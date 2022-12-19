https://sputnikarabic.ae/20221219/الاستخبارات-الإسرائيلية-تتنبأ-بسلسلة-أزمات-متشابكة-تضع-العالم-على-حافة-الهاوية-1071360497.html

الاستخبارات الإسرائيلية تتنبأ بسلسلة أزمات متشابكة تضع العالم على "حافة الهاوية"

الاستخبارات الإسرائيلية تتنبأ بسلسلة أزمات متشابكة تضع العالم على "حافة الهاوية"

حذرت المخابرات الإسرائيلية اليوم الاثنين، في أول تقرير تقييمي يتبع النمط الغربي في التحليل والذي قدم في مؤتمر خاص، من سلسلة من الأزمات العالمية المتزامنة... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T13:19+0000

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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي اطلعت على التقرير، أن تقييم المخابرات الإسرائيلية عادة ما ينظر إلى 20 عاما قادمة، في حين أن التقرير الجديد يركز على فترة أقصر تبلغ 10 سنوات.وأضافت أنه قام على أفضل الممارسات المستخدمة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، بحسب مسؤول وزارة الاستخبارات فيكتور إسرائيل، الذي شارك في صياغة التقرير الجديد.حددت الاستخبارات مجالات "الخطر" التي تتراوح من العسكرية والطاقة إلى أزمات المناخ والصحة وكيف تتشابك هذه الأزمات، بحسب التقرير الذي قال إن العالم على "حافة الهاوية"، ومن المرجح أن يصطدم بمجموعة متنوعة من الأزمات التي تؤثر على جميع جوانب الحياة.وتوقع المؤلفون أن تلقي هذه الأزمات بظلالها على الإرهاب، وقالوا إن ذلك لن يكون في صالح إسرائيل، التي قالوا إنها "ناصرت الحرب العالمية ضد الإرهاب" على مدى العقدين الماضيين.قدم التقرير توصيات حول كيفية زيادة مرونة إسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار انتقالها من دولة ضعيفة الطاقة إلى الاستقلال في مجال الطاقة، بفضل الغاز الذي اكتشفته في السنوات الأخيرة.وبحسب الصحيفة كانت إحدى التوصيات هي تعزيز التحالفات الجيوسياسية الرئيسية، حيث يعتقد المؤلفون أن الحفاظ على توازن جيوسياسي سيكون تحديا لإسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، بسبب "تنافسهم المشحون بالصراع".

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