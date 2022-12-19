https://sputnikarabic.ae/20221219/السودان-يعلن-عن-تبادل-للأسرى-مع-إثيوبيا-1071350278.html
السودان يعلن عن تبادل للأسرى مع إثيوبيا
السودان يعلن عن تبادل للأسرى مع إثيوبيا
أعلنت القوات المسلحة السودانية، عن تبادل للأسرى بينها وبين إثيوبيا، أمس الأحد، في مدينة المتمة الإثيوبية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T11:15+0000
2022-12-19T11:15+0000
2022-12-19T11:15+0000
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واستعاد السودان 11 مواطنا من إثيوبيا في مقابل تسلم الأخيرة 55 جنديا كانوا أسرى لدى الجيش السوداني، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة في الجيش السوداني، العقيد الركن، سليمان أبو حليمة، أن "هذه الخطوة تأتى لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان والدين الإسلامي الحنيف".وتابع لافتا إلى "عمق العلاقات التي تربط الشعبين السوداني والإثيوبي، وأن تبادل الأسرى يأتي تأكيدا لبناء الثقة بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية من أجل مصلحة الشعبين".وكان الجيش السوداني أعلن في شهر يونيو/حزيران، مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، قولها إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة".
https://sputnikarabic.ae/20220830/السودان-يستدعي-سفير-إثيوبيا-بعد-تصريحه-عن-طائرة-محملة-بالأسلحة-1067061539.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
السودان يعلن عن تبادل للأسرى مع إثيوبيا
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، عن تبادل للأسرى بينها وبين إثيوبيا، أمس الأحد، في مدينة المتمة الإثيوبية.
واستعاد السودان 11 مواطنا من إثيوبيا في مقابل تسلم الأخيرة 55 جنديا كانوا أسرى لدى الجيش السوداني، وفقا لوكالة
الأنباء السودانية (سونا).
وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة في الجيش السوداني، العقيد الركن، سليمان أبو حليمة، أن "هذه الخطوة تأتى لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان والدين الإسلامي الحنيف".
وتابع لافتا إلى "عمق العلاقات التي تربط الشعبين السوداني والإثيوبي، وأن تبادل الأسرى يأتي تأكيدا لبناء الثقة بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية من أجل مصلحة الشعبين".
وكان الجيش السوداني أعلن في شهر يونيو/حزيران، مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود
، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.
ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، قولها إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة".