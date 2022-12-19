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العاهل الأردني يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي
العاهل الأردني يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T21:22+0000
2022-12-19T21:22+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "أجرى الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة أن الاتصال تناول عددا من المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما تناول الاتصال، "العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع آفاق التعاون في شتى القطاعات"، حسب بترا.كما تلقى العاهل الأردني، اتصالا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتم التأكيد، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة.ويستضيف الأردن غدا الثلاثاء، على ضفاف البحر الميت وفي مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، قمة "بغداد 2" التي يراد لها أن تكون استمراراً لقمة "بغداد 1" التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس/ آب من العام الماضي.وانضم عضوين جديدين في القمة الجديدة هما البحرين وعمان، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا، وتناقش القمة "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم".
https://sputnikarabic.ae/20221026/ولي-العهد-السعودي-يعلن-تأسيس-5-شركات-استثمارية-في-الأردن-والبحرين-والسودان-والعراق-وعمان-1069496753.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العاهل الأردني يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي

21:22 GMT 19.12.2022
© AP Photo / Amr Nabilملك الأردن عبدالله الثاني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في "مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي" في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
ملك الأردن عبدالله الثاني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "أجرى الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة أن الاتصال تناول عددا من المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال، "العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع آفاق التعاون في شتى القطاعات"، حسب بترا.
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كما تلقى العاهل الأردني، اتصالا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتم التأكيد، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة.
ويستضيف الأردن غدا الثلاثاء، على ضفاف البحر الميت وفي مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، قمة "بغداد 2" التي يراد لها أن تكون استمراراً لقمة "بغداد 1" التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس/ آب من العام الماضي.
وانضم عضوين جديدين في القمة الجديدة هما البحرين وعمان، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا، وتناقش القمة "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم".
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