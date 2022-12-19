https://sputnikarabic.ae/20221219/برلين-قلقة-من-تغير-دور-بيلاروسيا-تجاه-أوكرانيا-بعد-زيارة-بوتين-1071362070.html

برلين قلقة من تغير "دور بيلاروسيا تجاه أوكرانيا" بعد زيارة بوتين

برلين قلقة من تغير "دور بيلاروسيا تجاه أوكرانيا" بعد زيارة بوتين

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن هيبيستريت اليوم الاثنين، إن برلين قلقة بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مينسك، لأن ذلك "قد يغير دور... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T13:55+0000

2022-12-19T13:55+0000

2022-12-19T13:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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برلين- سبوتنيك. أعلن الكرملين يوم الجمعة، أن بوتين سيزور بيلاروسيا في زيارة عمل يوم الاثنين، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية والإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات.قال هيبستريت للصحفيين: "يعلم المستشار (الألماني أولاف شولتز) أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي بوتين بيلاروسيا اليوم - أعتقد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. أما بالنسبة للمستقبل، فنحن بحاجة إلى الانتظار، وبالطبع، هناك مخاوف من هذا".وأشار إلى أن المخاوف تتعلق باحتمال قرار بيلاروسا بتغيير دورها في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وأضاف هيبيستريت: "نرى، على الأقل، أن بيلاروسيا تقدم المساعدة".امتنع هيبيستريت عن التعليق على طلب من الصحفيين لتوضيح ما إذا كانت ألمانيا لديها مخاوف من مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الخاصة.وقال هيبيستريت: "لا أود أن أعطي مزيدا من التعليقات، ولكن، بالطبع، قد تزداد المساعدة من بيلاروسيا، فهذا ممكن، لكن أولا، يجب أن ننتظر. دعونا نرى كيف ستسير هذه الزيارة وماذا ستكون نتيجتها".في وقت سابق يوم الاثنين، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تقارير وسائل الإعلام بأن بوتين يزور مينسك لإجبار بيلاروسيا على المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، بأنه "افتراءات ساذجة تماما".وصل الرئيس بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث كان في استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-ويلتقي-لوكاشينكو-1071361504.html

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