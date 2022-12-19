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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221219/برلين-قلقة-من-تغير-دور-بيلاروسيا-تجاه-أوكرانيا-بعد-زيارة-بوتين-1071362070.html
برلين قلقة من تغير "دور بيلاروسيا تجاه أوكرانيا" بعد زيارة بوتين
برلين قلقة من تغير "دور بيلاروسيا تجاه أوكرانيا" بعد زيارة بوتين
قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن هيبيستريت اليوم الاثنين، إن برلين قلقة بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مينسك، لأن ذلك "قد يغير دور... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:55+0000
2022-12-19T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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برلين- سبوتنيك. أعلن الكرملين يوم الجمعة، أن بوتين سيزور بيلاروسيا في زيارة عمل يوم الاثنين، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية والإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات.قال هيبستريت للصحفيين: "يعلم المستشار (الألماني أولاف شولتز) أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي بوتين بيلاروسيا اليوم - أعتقد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. أما بالنسبة للمستقبل، فنحن بحاجة إلى الانتظار، وبالطبع، هناك مخاوف من هذا".وأشار إلى أن المخاوف تتعلق باحتمال قرار بيلاروسا بتغيير دورها في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وأضاف هيبيستريت: "نرى، على الأقل، أن بيلاروسيا تقدم المساعدة".امتنع هيبيستريت عن التعليق على طلب من الصحفيين لتوضيح ما إذا كانت ألمانيا لديها مخاوف من مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الخاصة.وقال هيبيستريت: "لا أود أن أعطي مزيدا من التعليقات، ولكن، بالطبع، قد تزداد المساعدة من بيلاروسيا، فهذا ممكن، لكن أولا، يجب أن ننتظر. دعونا نرى كيف ستسير هذه الزيارة وماذا ستكون نتيجتها".في وقت سابق يوم الاثنين، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تقارير وسائل الإعلام بأن بوتين يزور مينسك لإجبار بيلاروسيا على المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، بأنه "افتراءات ساذجة تماما".وصل الرئيس بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث كان في استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-ويلتقي-لوكاشينكو-1071361504.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

برلين قلقة من تغير "دور بيلاروسيا تجاه أوكرانيا" بعد زيارة بوتين

13:55 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور12 أبريل 2022. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليمين) إلى فوستوشني كوزمودروم.
12 أبريل 2022. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليمين) إلى فوستوشني كوزمودروم. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن هيبيستريت اليوم الاثنين، إن برلين قلقة بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مينسك، لأن ذلك "قد يغير دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
برلين- سبوتنيك. أعلن الكرملين يوم الجمعة، أن بوتين سيزور بيلاروسيا في زيارة عمل يوم الاثنين، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية والإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات.
قال هيبستريت للصحفيين: "يعلم المستشار (الألماني أولاف شولتز) أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي بوتين بيلاروسيا اليوم - أعتقد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. أما بالنسبة للمستقبل، فنحن بحاجة إلى الانتظار، وبالطبع، هناك مخاوف من هذا".
وأشار إلى أن المخاوف تتعلق باحتمال قرار بيلاروسا بتغيير دورها في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وأضاف هيبيستريت: "نرى، على الأقل، أن بيلاروسيا تقدم المساعدة".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو
13:43 GMT
امتنع هيبيستريت عن التعليق على طلب من الصحفيين لتوضيح ما إذا كانت ألمانيا لديها مخاوف من مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الخاصة.
وقال هيبيستريت: "لا أود أن أعطي مزيدا من التعليقات، ولكن، بالطبع، قد تزداد المساعدة من بيلاروسيا، فهذا ممكن، لكن أولا، يجب أن ننتظر. دعونا نرى كيف ستسير هذه الزيارة وماذا ستكون نتيجتها".
في وقت سابق يوم الاثنين، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تقارير وسائل الإعلام بأن بوتين يزور مينسك لإجبار بيلاروسيا على المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، بأنه "افتراءات ساذجة تماما".
وصل الرئيس بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث كان في استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT
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