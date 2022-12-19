عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-ويلتقي-لوكاشينكو-1071361504.html
بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو
بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث كان في استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:43+0000
2022-12-19T14:06+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761163_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_c7d66710b72e611781be2aac0a02933c.jpg
مينسك - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقائهما في مينسك، القضايا العسكرية، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.ووصل بوتين إلى العاصمة البيلاروسية، اليوم، في أول زيارة له منذ العام 2019، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي القضايا ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية والتحالف؛ مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك القضايا الملحة المتعلقة بجدول الأعمال الدولي والإقليمي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761163_39:0:2756:2038_1920x0_80_0_0_6cb28799cf81598e8b53a76f0ab61014.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو

13:43 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 19.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث كان في استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
مينسك - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقائهما في مينسك، القضايا العسكرية، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.

وقال بيسكوف للصحفيين: "العلاقات واسعة للغاية ولها جوانب عديدة، واليوم ستكون هناك فرصة لإجراء تدقيق حول برامج التحالف والتكامل، والقضايا الراهنة على جدول الأعمال التجاري والاقتصادي. وبالطبع، الحديث عن الجوانب العسكرية، بالنظر إلى البيئة المتقلبة والمضطربة من حولنا؛ وتبادل وجهات النظر حول المشاكل الدولية الراهنة".

وأضاف بيسكوف، "الرئيس لوكاشينكو، انتقد بالطبع، تأخرنا في إنشاء سوق غاز واحدة. هناك بعض الفروقات الدقيقة هنا، لكن القضية مطروحة على جدول الأعمال"؛ مشيرا إلى أن "بيلاروسيا تتمتع بشروط تفضيلية فريدة من نوعها، من حيث (مسألة) الغاز".

ووصل بوتين إلى العاصمة البيلاروسية، اليوم، في أول زيارة له منذ العام 2019، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي القضايا ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية والتحالف؛ مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك القضايا الملحة المتعلقة بجدول الأعمال الدولي والإقليمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала