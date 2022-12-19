https://sputnikarabic.ae/20221219/بعد-نهائي-استثنائي-لمونديال-قطر-لماذا-اختلفت-البطولة-هذه-المرة؟-1071361815.html

بعد نهائي استثنائي لمونديال قطر.. لماذا اختلفت البطولة هذه المرة؟

بعد نهائي استثنائي لمونديال قطر.. لماذا اختلفت البطولة هذه المرة؟

أسدل الستار في قطر على فعاليات مونديال 2022، الأحد، بفوز مستحق للأرجنتين على فرنسا بعد مباراة مثيرة، واستثنائية كحال باقي المونديال. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T13:49+0000

2022-12-19T13:49+0000

2022-12-19T13:49+0000

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19-12 Messaha بعد نهائي استثنائي لمونديال قطر.. لماذا اختلفت البطولة هذه المرة؟

وتوجت الأرجنتين، للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.أما الماكينات الألمانية فقد ودعت البطولة من الدور الأول، فيما فجر المغرب مفاجأته الكبرى بالوصول إلى المربع الذهبي، بعد هزيمة مدوية للبرتغال أمام أسود الأطلس، سالت معها أيضا دموع رونالدو، الذي فقد حلم الوصول إلى المونديال بعد مسيرة ملحمية، لينهي ميسي في الختام حلم فرنسا، ويرفع كأس العالم في قطر مرتديا عباءة خليجية في مشهد فريد اختتم بطولة استثنائية تخللتها المفاجآت ولفها الكثير من الجدل وأحاديث السياسية.وأوضح الناقد الرياضي أمين بيروك أن "خصوصية البطولة هذه المرة أنها أقيمت في بلد عربي مسلم، مما أعطي طابعا مميزا لها، وقد لاحظنا أنه تم منع تقديم الخمور أمام الملاعب ما ساهم في الناحية التنظيمية حيث لم يكن هناك عنف، كما ساهم البعد الجغرافي وصغر المسافات في تحسين التنظيم، فضلا عن إنجازات المنتخبات العربية والأفريقية خاصة أن الكرة العربية جاءت هذه المرة للمونديال بدون مركبات النقص، ولا ننسى التتويج النهائي لميسي ولمساره كلاعب استثنائي فضلا عن الإقبال الجماهيري الذي فاق التوقعات، كل هذا جعل مونديال قطر بأرقامه وأهدافه، بلحظات أحزانه وأفراحه دورة استثنائية بجميع المقاييس".واعتبر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة د. صفوت العالم أن "تنوع الجماهير المشاركة في تشجيع كرة القدم عبر عشرات القنوات يمثل رؤية مهمة في التنوع المعرفي والثقافي، حيث تعددت الجماهير واختلفت في أساليب تشجيعها واهتماماتها باللاعبين، ما يمثل روافد ثقافية ومعرفية جديدة أثرت حتى في التعامل مع الشعب القطري، وارتداء العباءة التي حرص أمير قطر على وضعها على كتفي ميسي، وهذه الممارسات أحدثت تنوعا معرفيا وثقافيا يجدد سبل الحياة في الرياضات المختلفة".إعداد وتقديم : جيهان لطفي

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