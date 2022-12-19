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https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يأمر-أجهزة-الأمن-الروسية-بوضع-الأماكن-المزدحمة-تحت-السيطرة-المستمرة-1071379587.html
بوتين يأمر أجهزة الأمن الروسية بوضع الأماكن المزدحمة تحت السيطرة المستمرة
بوتين يأمر أجهزة الأمن الروسية بوضع الأماكن المزدحمة تحت السيطرة المستمرة
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للأجهزة الأمنية في البلاد بوضع الأماكن المزدحمة، فضلا عن مرافق النقل الاستراتيجي والبنية التحتية للطاقة، تحت السيطرة... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T23:39+0000
2022-12-19T23:39+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته للأجهزة الأمنية الروسية بمناسبة يومهم الوطني، "إن لديكم الخبرة الكافية في مكافحة الإرهاب، لذا يجب أن يستمر العمل على منع الهجمات الإرهابية بشكل منهجي، كما يجب أن تكون الأماكن المزدحمة والمنشآت الاستراتيجية للنقل والبنية التحتية للطاقة تحت السيطرة المستمرة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يأمر أجهزة الأمن الروسية بوضع الأماكن المزدحمة تحت السيطرة المستمرة

23:39 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للأجهزة الأمنية في البلاد بوضع الأماكن المزدحمة، فضلا عن مرافق النقل الاستراتيجي والبنية التحتية للطاقة، تحت السيطرة المستمرة.
سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته للأجهزة الأمنية الروسية بمناسبة يومهم الوطني، "إن لديكم الخبرة الكافية في مكافحة الإرهاب، لذا يجب أن يستمر العمل على منع الهجمات الإرهابية بشكل منهجي، كما يجب أن تكون الأماكن المزدحمة والمنشآت الاستراتيجية للنقل والبنية التحتية للطاقة تحت السيطرة المستمرة".
وتابع بوتين "إن وكالات مكافحة التجسس، بما في ذلك الجيش، يجب أن تسارع إلى مكافحة أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية وتحديد الجواسيس والخونة، كما يجب أن تتعامل فورا مع الدعوات إلى العنف لأنها تشكل تهديدا لوحدة المجتمع"، داعيا إلى تكثيف حماية المعلومات ومكافحة الجرائم المالية والفساد.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".
وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".
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