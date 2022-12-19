عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يعلن-أنه-بحث-مع-لوكاشينكو-إنشاء-فضاء-دفاعي-موحد-وضمان-أمن-دولة-الاتحاد-1071374956.html
بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد
بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T18:25+0000
2022-12-19T18:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
بيلاروس
ألكسندر لوكاشينكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071364252_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_0844b2804d88b158f347f8c10a94a2ec.jpg
مينسك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-ويلتقي-لوكاشينكو-1071361504.html
بيلاروس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071364252_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e1a803a19d66d5782821193f6d5adc62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, بيلاروس, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, فلاديمير بوتين, بيلاروس, ألكسندر لوكاشينكو

بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد

18:25 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.
مينسك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".
وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".
هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو
13:43 GMT
ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала