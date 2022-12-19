https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يعلن-أنه-بحث-مع-لوكاشينكو-إنشاء-فضاء-دفاعي-موحد-وضمان-أمن-دولة-الاتحاد-1071374956.html
بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد
بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T18:25+0000
2022-12-19T18:25+0000
2022-12-19T18:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
بيلاروس
ألكسندر لوكاشينكو
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مينسك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-ويلتقي-لوكاشينكو-1071361504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, بيلاروس, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, فلاديمير بوتين, بيلاروس, ألكسندر لوكاشينكو
بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.
مينسك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".
وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".
هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك
في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.
ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.