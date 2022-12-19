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https://sputnikarabic.ae/20221219/تايلاند-البحث-عن-31-بحارا-غرقت-سفينتهم--1071345416.html
تايلاند... البحث عن 31 بحارا غرقت سفينتهم
تايلاند... البحث عن 31 بحارا غرقت سفينتهم
تواصل البحرية التايلاندية البحث عن 31 بحارا، وذلك بعد أن غرقت سفينة بحرية وعلى متنها عدد كبير منهم. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T08:11+0000
2022-12-19T08:11+0000
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وكانت السفينة على بعد 37 كيلو مترا من الشاطئ الجنوبي الغربي للبلاد في خليج تايلاند، عندما انقلبت في المياه. وقد أنقذ بعض البحارة لأنهم قفزوا في زورق نجاة طبقا لصور لقوات البحرية الملكية التايلاندية، التي أكدت إنقاذ 75 شخصا، ويتم البحث عن 31 آخرين. وتعمل طائرات هليكوبتر وفرقاطات وسفينة برمائية على البحث عن ناجين. وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث الذي أصيب فيه أيضا 5 أشخاص بجروح خطيرة. وأكدت البحرية تضرر نظام السفينة الإلكتروني مما أدى إلى غرقها، بعد فقدان السيطرة عليها. والسفينة الغارقة HTMS Sukhothai تم تشغيلها في عام 1987 وتم بناؤه في الولايات المتحدة من قبل شركة Tacoma Boatbuilding التي تم حلها الآن، وفقا للمعهد البحري الأمريكي.
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أخبار تايلاند, العالم
أخبار تايلاند, العالم

تايلاند... البحث عن 31 بحارا غرقت سفينتهم

08:11 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في تايلاند على خلفية أنتشار فيروس كورونا، 4 أبريل 2020
الوضع في تايلاند على خلفية أنتشار فيروس كورونا، 4 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Stringer
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تواصل البحرية التايلاندية البحث عن 31 بحارا، وذلك بعد أن غرقت سفينة بحرية وعلى متنها عدد كبير منهم.
وكانت السفينة على بعد 37 كيلو مترا من الشاطئ الجنوبي الغربي للبلاد في خليج تايلاند، عندما انقلبت في المياه.
وقد أنقذ بعض البحارة لأنهم قفزوا في زورق نجاة طبقا لصور لقوات البحرية الملكية التايلاندية، التي أكدت إنقاذ 75 شخصا، ويتم البحث عن 31 آخرين.
وتعمل طائرات هليكوبتر وفرقاطات وسفينة برمائية على البحث عن ناجين. وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث الذي أصيب فيه أيضا 5 أشخاص بجروح خطيرة.
وأكدت البحرية تضرر نظام السفينة الإلكتروني مما أدى إلى غرقها، بعد فقدان السيطرة عليها.
والسفينة الغارقة HTMS Sukhothai تم تشغيلها في عام 1987 وتم بناؤه في الولايات المتحدة من قبل شركة Tacoma Boatbuilding التي تم حلها الآن، وفقا للمعهد البحري الأمريكي.
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