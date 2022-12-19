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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221219/حدث-تاريخي-على-تويتر-بعد-هدف-فرنسا-الثاني-في-نهائي-كأس-العالم-1071359595.html
حدث تاريخي على "تويتر" بعد هدف فرنسا الثاني في نهائي كأس العالم
حدث تاريخي على "تويتر" بعد هدف فرنسا الثاني في نهائي كأس العالم
تسبب هدف كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، بتسجيل رقم تاريخي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر". 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:51+0000
2022-12-19T12:51+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وسجل مبابي الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 81 ليمنح بلاده تعادلا في الوقت الأصلي، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية.وتسبب هذا الهدف بإشعال الحماس على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لينفجر بآلاف التغريدات.وغرد ماسك قائلا: "تم تغريد 24400 تغريدة في الثانية الواحدة، بعد هدف فرنسا الثاني. هذا هو الرقم الأعلى من التغريدات في كأس العالم".هذا وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
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رياضة
رياضة

حدث تاريخي على "تويتر" بعد هدف فرنسا الثاني في نهائي كأس العالم

12:51 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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تسبب هدف كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، بتسجيل رقم تاريخي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وسجل مبابي الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 81 ليمنح بلاده تعادلا في الوقت الأصلي، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية.
وتسبب هذا الهدف بإشعال الحماس على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لينفجر بآلاف التغريدات.
وغرد ماسك قائلا: "تم تغريد 24400 تغريدة في الثانية الواحدة، بعد هدف فرنسا الثاني. هذا هو الرقم الأعلى من التغريدات في كأس العالم".
هذا وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
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