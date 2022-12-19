https://sputnikarabic.ae/20221219/حدث-تاريخي-على-تويتر-بعد-هدف-فرنسا-الثاني-في-نهائي-كأس-العالم-1071359595.html
حدث تاريخي على "تويتر" بعد هدف فرنسا الثاني في نهائي كأس العالم
حدث تاريخي على "تويتر" بعد هدف فرنسا الثاني في نهائي كأس العالم
تسبب هدف كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، بتسجيل رقم تاريخي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر". 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:51+0000
2022-12-19T12:51+0000
2022-12-19T12:51+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg
وسجل مبابي الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 81 ليمنح بلاده تعادلا في الوقت الأصلي، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية.وتسبب هذا الهدف بإشعال الحماس على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لينفجر بآلاف التغريدات.وغرد ماسك قائلا: "تم تغريد 24400 تغريدة في الثانية الواحدة، بعد هدف فرنسا الثاني. هذا هو الرقم الأعلى من التغريدات في كأس العالم".هذا وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_6abf8a4f27957030872afa3d034a0178.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
حدث تاريخي على "تويتر" بعد هدف فرنسا الثاني في نهائي كأس العالم
تابعنا عبر
تسبب هدف كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، بتسجيل رقم تاريخي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وسجل مبابي الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 81 ليمنح بلاده تعادلا في الوقت الأصلي، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية.
وتسبب هذا الهدف بإشعال الحماس على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لينفجر بآلاف التغريدات.
وغرد ماسك قائلا: "تم تغريد 24400 تغريدة في الثانية الواحدة، بعد هدف فرنسا الثاني. هذا هو الرقم الأعلى من التغريدات في كأس العالم".
هذا وتوجت الأرجنتين
للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.