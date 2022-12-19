https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-الوزراء-اللبناني-متحدثا-عن-حل-لأزمة-بلاده-هناك-شيء-ما-يتم-التحضير-له-لكن-الأمور-تحتاج-إلى-وقت-1071368191.html
رئيس الوزراء اللبناني متحدثا عن حل لأزمة بلاده: هناك شيء ما يتم التحضير له لكن الأمور تحتاج إلى وقت
رئيس الوزراء اللبناني متحدثا عن حل لأزمة بلاده: هناك شيء ما يتم التحضير له لكن الأمور تحتاج إلى وقت
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي أن هناك بوادر تلوح في الأفق لحل الأزمة اللبنانية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T15:48+0000
2022-12-19T15:48+0000
2022-12-19T15:48+0000
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وحسب تصريحات له اليوم نقلها موقع النشرة اللبناني، قال ميقاتي: "وفق المعطيات الخارجية، هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج إلى وقت".حديث ميقاتي عن هذا الحل الذي يتم التحضير له، جاء خلال لقائه اليوم الاثنين، مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.وفيما لم يفصح ميقاتي عن طبيعة هذا الحل، ولا مصدره، إلا أنه تحدث عنه خلال تعرضه لأزمة انتخابات منصب الرئيس، وكذلك في سياق سؤاله عن طبيعة زيارته للمملكة العربية السعودية.وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد استقبل نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، مؤخرا، عقب مشاركة الأخير في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.ويعاني لبنان من أزمات كثيرة، سياسية واقتصادية، أبرزها مؤخرا شغور منصب الرئاسة، حيث فشل البرلمان لعشر مرات متوالية في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق العماد ميشال عون، وهو ما يلقي بظلاله على ملفات كثيرة، تتعلق بالاقتصاد وغيره.طالع أيضا: بعد زيارة ميقاتي وعون للسعودية وقطر... هل ثمة مقاربة خليجية لحل أزمة لبنان وما فرص نجاحها؟
https://sputnikarabic.ae/20221210/في-لقائه-نجيب-ميقاتي-محمد-بن-سلمان-يؤكد-حرص-السعودية-على-أمن-لبنان-واستقراره-1071070027.html
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أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي
رئيس الوزراء اللبناني متحدثا عن حل لأزمة بلاده: هناك شيء ما يتم التحضير له لكن الأمور تحتاج إلى وقت
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كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي أن هناك بوادر تلوح في الأفق لحل الأزمة اللبنانية.
وحسب تصريحات
له اليوم نقلها موقع النشرة اللبناني، قال ميقاتي: "وفق المعطيات الخارجية، هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج إلى وقت".
حديث ميقاتي
عن هذا الحل الذي يتم التحضير له، جاء خلال لقائه اليوم الاثنين، مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.
وفيما لم يفصح ميقاتي عن طبيعة هذا الحل، ولا مصدره، إلا أنه تحدث عنه خلال تعرضه لأزمة انتخابات منصب الرئيس، وكذلك في سياق سؤاله عن طبيعة زيارته للمملكة العربية السعودية.
ميقاتي وصف الزيارة ولقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالـ"ممتازة"، قائلا: "تحدثنا في الشؤون التي تخص البلد، وعبّر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية".
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد استقبل نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، مؤخرا، عقب مشاركة الأخير في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.
ووفقا لما صدر عن ديوان ولي العهد السعودي، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، واستمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه السعودية وفرنسا للشعب اللبناني.
ويعاني لبنان من أزمات كثيرة، سياسية واقتصادية، أبرزها مؤخرا شغور منصب الرئاسة، حيث فشل البرلمان لعشر مرات متوالية في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق العماد ميشال عون، وهو ما يلقي بظلاله على ملفات كثيرة، تتعلق بالاقتصاد وغيره.