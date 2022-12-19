https://sputnikarabic.ae/20221219/عمدة-كييف-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-المدينة-1071340962.html
عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه سُمع دوي عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T05:07+0000
2022-12-19T05:07+0000
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سبوتنيك. وقال كليتشكو على تيلغرام "هزت عدة انفجارات منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة، جميع الخدمات تعمل على الأرض، سنقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق."وفي وقت سابق، قال كليتشكو، يوم السبت الماضي إن نحو ثلث سكان كييف ما زالوا بدون كهرباء، كما أن نصف سكان المدينة ليس لديهم تدفئة نتيجة الضربات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.وكانت صفارات إنذار الغارات الجوية قد انطلقت في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.
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أخبار أوكرانيا
عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
05:07 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 19.12.2022) تابعنا عبر
قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه سُمع دوي عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وقال كليتشكو على تيلغرام "هزت عدة انفجارات منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة، جميع الخدمات تعمل على الأرض، سنقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق."
وفي وقت سابق، قال كليتشكو، يوم السبت الماضي إن نحو ثلث سكان كييف ما زالوا بدون كهرباء، كما أن نصف سكان المدينة ليس لديهم تدفئة نتيجة الضربات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.
وكانت صفارات إنذار الغارات الجوية
قد انطلقت في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.