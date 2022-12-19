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عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221219/عمدة-كييف-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-المدينة-1071340962.html
عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه سُمع دوي عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T05:07+0000
2022-12-19T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. وقال كليتشكو على تيلغرام "هزت عدة انفجارات منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة، جميع الخدمات تعمل على الأرض، سنقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق."وفي وقت سابق، قال كليتشكو، يوم السبت الماضي إن نحو ثلث سكان كييف ما زالوا بدون كهرباء، كما أن نصف سكان المدينة ليس لديهم تدفئة نتيجة الضربات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.وكانت صفارات إنذار الغارات الجوية قد انطلقت في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/إعلام-الولايات-المتحدة-تخطط-لتزويد-كييف-بمعدات-لصنع-قنابل-ذكية-1071212892.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة

05:07 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 19.12.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه سُمع دوي عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وقال كليتشكو على تيلغرام "هزت عدة انفجارات منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة، جميع الخدمات تعمل على الأرض، سنقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق."
وفي وقت سابق، قال كليتشكو، يوم السبت الماضي إن نحو ثلث سكان كييف ما زالوا بدون كهرباء، كما أن نصف سكان المدينة ليس لديهم تدفئة نتيجة الضربات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.
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15 ديسمبر, 04:34 GMT
وكانت صفارات إنذار الغارات الجوية قد انطلقت في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
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