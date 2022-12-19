https://sputnikarabic.ae/20221219/فرنسا-تنسحب-من-معاهدة-ميثاق-الطاقة-العالمي-1071366688.html
فرنسا تنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة العالمي
فرنسا تنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة العالمي
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، إن باريس أرسلت إشعارا رسميا بانسحابها من معاهدة ميثاق الطاقة، حسبما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T15:10+0000
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باريس- سبوتنيك. في أواخر أكتوبر، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعتزم الانسحاب من المعاهدة لضمان الانتقال السلس إلى الطاقة الخضراء، وتحقيق بعض الأهداف قصيرة المدى بما في ذلك خفض أسعار الطاقة.وبحسب الصحيفة، أكدت فرنسا القرار الذي أعلنه ماكرون وأخطرت الموقعين الآخرين بالانسحاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.أشارت "لوموند" إلى أن الدولة المنسحبة من معاهدة ميثاق الطاقة يجب أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها لمدة 20 عاما بعد انسحابها، وهو ما يعني بالنسبة لفرنسا الامتثال المستمر حتى عام 2044. تغطي معاهدة ميثاق الطاقة، الموقعة في عام 1994 في لشبونة، جوانب مختلفة من التعاون الدولي في مجال الطاقة. كان الهدف الأول للمعاهدة هو ضمان تكامل دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق في سوق الطاقة العالمي، وتحفيز الاستثمارات من خلال حماية حقوق المستثمرين عن طريق التحكيم الدولي.تعرضت المعاهدة لانتقادات لأنها "تخلق عقبات" أمام البلدان في عملها ضد تغير المناخ من خلال إعطاء الأولوية لمصالح المستثمرين على سياسة الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/رغم-ضجيج-العقوبات-كيف-تهيمن-روسيا-على-صناعة-الطاقة-النووية-في-دول-الغرب؟-1070999100.html
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اقتصاد, أخبار فرنسا , العالم
اقتصاد, أخبار فرنسا , العالم
فرنسا تنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة العالمي
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، إن باريس أرسلت إشعارا رسميا بانسحابها من معاهدة ميثاق الطاقة، حسبما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
باريس- سبوتنيك
. في أواخر أكتوبر، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعتزم الانسحاب من المعاهدة لضمان الانتقال السلس إلى الطاقة الخضراء، وتحقيق بعض الأهداف قصيرة المدى بما في ذلك خفض أسعار الطاقة.
وبحسب الصحيفة، أكدت فرنسا القرار الذي أعلنه ماكرون وأخطرت الموقعين الآخرين بالانسحاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
أشارت "لوموند" إلى أن الدولة المنسحبة من معاهدة ميثاق الطاقة يجب أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها لمدة 20 عاما بعد انسحابها، وهو ما يعني بالنسبة لفرنسا الامتثال المستمر حتى عام 2044. تغطي معاهدة ميثاق الطاقة، الموقعة في عام 1994 في لشبونة، جوانب مختلفة من التعاون الدولي في مجال الطاقة.
كان الهدف الأول للمعاهدة هو ضمان تكامل دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق في سوق الطاقة العالمي، وتحفيز الاستثمارات
من خلال حماية حقوق المستثمرين عن طريق التحكيم الدولي.
تعرضت المعاهدة لانتقادات لأنها "تخلق عقبات" أمام البلدان في عملها ضد تغير المناخ من خلال إعطاء الأولوية لمصالح المستثمرين على سياسة الحكومة.