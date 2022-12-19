https://sputnikarabic.ae/20221219/لافروف-ما-يحدث-الآن-هو-نتيجة-النهج-الغربي-لعزل-روسيا-وعدم-السماح-لها-بالتصرف-بشكل-مستقل-1071371078.html
لافروف: ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل
لافروف: ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T17:01+0000
2022-12-19T17:01+0000
2022-12-19T17:18+0000
روسيا
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وأضاف لافروف "العملية العسكرية الخاصة كانت أمرا ضروريا جدا لإحباط خطط تحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا".
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روسيا
لافروف: ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل
17:01 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 17:18 GMT 19.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل.
وأضاف لافروف "العملية العسكرية الخاصة كانت أمرا ضروريا جدا لإحباط خطط تحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا".