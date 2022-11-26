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https://sputnikarabic.ae/20221126/الدفاع-الروسية-تعلن-استرداد-9-جنود-روس-من-الأسر-الأوكراني-1070566100.html
الدفاع الروسية تعلن استرداد 9 جنود روس من الأسر الأوكراني
الدفاع الروسية تعلن استرداد 9 جنود روس من الأسر الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عودة تسعة جنود روس إلى ديارهم بعدما تعرضوا لخطر الموت في الأسر الأوكراني. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:49+0000
2022-11-26T12:49+0000
روسيا
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وجاء في بين الوزارة: "في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 9 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف حيث تعرضوا لخطر الموت في الأسر".ويشار إلى أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو بطائرة نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية.ويحصل جميع المفرج عنهم على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس في 24 نوفمبر، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إنه "في 24 نوفمبر، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الروسي-يقضي-على-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-آلياتهم-على-عدة-محاور-1070562238.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن استرداد 9 جنود روس من الأسر الأوكراني

12:49 GMT 26.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عودة تسعة جنود روس إلى ديارهم بعدما تعرضوا لخطر الموت في الأسر الأوكراني.
وجاء في بين الوزارة: "في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 9 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف حيث تعرضوا لخطر الموت في الأسر".
ويشار إلى أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو بطائرة نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"
11:22 GMT
ويحصل جميع المفرج عنهم على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس في 24 نوفمبر، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إنه "في 24 نوفمبر، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
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