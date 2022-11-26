https://sputnikarabic.ae/20221126/الدفاع-الروسية-تعلن-استرداد-9-جنود-روس-من-الأسر-الأوكراني-1070566100.html

الدفاع الروسية تعلن استرداد 9 جنود روس من الأسر الأوكراني

الدفاع الروسية تعلن استرداد 9 جنود روس من الأسر الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عودة تسعة جنود روس إلى ديارهم بعدما تعرضوا لخطر الموت في الأسر الأوكراني. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T12:49+0000

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روسيا

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وجاء في بين الوزارة: "في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 9 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف حيث تعرضوا لخطر الموت في الأسر".ويشار إلى أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو بطائرة نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية.ويحصل جميع المفرج عنهم على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس في 24 نوفمبر، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إنه "في 24 نوفمبر، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الروسي-يقضي-على-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-آلياتهم-على-عدة-محاور-1070562238.html

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