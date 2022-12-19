https://sputnikarabic.ae/20221219/وكالة-الطاقة-الدولية-استهلاك-الفحم-يبلغ-مستوى-قياسيا-هذا-العام-بسبب-أسعار-الغاز-1071368638.html

وكالة الطاقة الدولية: استهلاك الفحم يبلغ مستوى قياسيا هذا العام بسبب أسعار الغاز

وكالة الطاقة الدولية: استهلاك الفحم يبلغ مستوى قياسيا هذا العام بسبب أسعار الغاز

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، إن استخدام الفحم العالمي في طريقه إلى الزيادة بنسبة 1.2% ليسجل مستوى قياسيا هذا العام. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T15:58+0000

2022-12-19T15:58+0000

2022-12-19T15:58+0000

العالم

اقتصاد

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يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة وعدم يقين، حيث ذكرت الوكالة الطاقة الدولية أن الأزمة الأوكرانية "غيرت بشكل حاد ديناميكيات تجارة الفحم ومستويات الأسعار وأنماط العرض والطلب في عام 2022".وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها: "اهتزت أسواق الفحم بشدة في عام 2022، مع تعطل التدفقات التجارية التقليدية، وارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 1.2%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ويتجاوز 8 مليارات طن متري لأول مرة".وأضافت الوكالة في "تقرير الفحم 2022"، المنشور بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول، أن أسعار الوقود الأحفوري شهدت قفزة كبيرة هذا العام، "حيث أظهر الغاز الطبيعي أكبر زيادة".وتابعت: "أدى ذلك إلى موجة من الابتعاد عن استخدام الغاز كوقود، وارتفاع الطلب على المزيد من الخيارات التنافسية للأسعار، بما في ذلك الفحم في بعض المناطق".وأشارت إلى أن استخدام الفحم في توليد الكهرباء من المقرر أن يرتفع بما يزيد قليلا على 2% هذا العام. من المتوقع أن ينخفض استخدام الفحم في الصناعة بأكثر من 1%، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إنتاج الحديد والصلب.توقعت الوكالة أن يصل الطلب العالمي على الفحم ذروته بالقرب من مستوى عام 2022 البالغ 8 مليارات طن متري حتى عام 2025، لكنها أشارت إلى أنه "بالنظر إلى أزمة الطاقة الحالية مع كل شكوكها، فمن الممكن حدوث اندفاع نحو النمو أو الانكماش".

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