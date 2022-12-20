https://sputnikarabic.ae/20221220/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تسللت-إلى-أراضيها-من-داخل-لبنان-وتتهم-حزب-الله-بإطلاقها-1071397677.html
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيها من داخل لبنان وتتهم حزب الله بإطلاقها
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيها من داخل لبنان وتتهم حزب الله بإطلاقها
اعلنت الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيه من داخل لبنان، متهما "حزب الله" اللبناني بإطلاقها. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
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وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في تويتر "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة 'درون' تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".وأضاف "تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة حزب الله الإرهابية. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدّر مركز "ألما" للبحوث والتعليم بتقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)"، مشيرا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيها من داخل لبنان وتتهم حزب الله بإطلاقها
12:18 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
اعلنت الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيه من داخل لبنان، متهما "حزب الله" اللبناني بإطلاقها.
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في تويتر "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة 'درون' تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".
وأضاف "تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة حزب الله الإرهابية. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدّر مركز "ألما" للبحوث والتعليم بتقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)"، مشيرا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".
وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.