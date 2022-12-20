https://sputnikarabic.ae/20221220/إضراب-معلمي-المدارس-الرسمية-في-لبنان-ودعوات-لإعطاء-التربية-والتعليم-أولوية-1071387014.html

إضراب معلمي المدارس الرسمية في لبنان ودعوات لإعطاء التربية والتعليم أولوية

إضراب معلمي المدارس الرسمية في لبنان ودعوات لإعطاء التربية والتعليم أولوية

يواصل معلمو المدارس الرسمية في لبنان، إضرابهم بالتوقف القسري عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع، بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، مطالبين بتحسين رواتبهم وأجورهم بعد... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T09:58+0000

2022-12-20T09:58+0000

2022-12-20T09:58+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

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واعتبرت روابط المعلمين أن التعطيل القسري موقف أجبروا على اتخاذه وهو الاسم الآخر للإضراب، فيما تعيش المدارس الرسمية حالة من الفوضى جراء قرار الروابط الذي لم يلتزم فيه جميع المعلمين.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأساتذة لهم الحق الكامل بالإضراب لأنه لا يمكننا زيادة رواتبهم في الموازنة ونأخذها منهم بطريقة ضرائب أو غلاء المعيشة الحاصل، لذلك علينا وعلى الحكومة أن تعيد النظر وتدرس جديًا هذا الموضوع وكيفية إعطاء الحقوق للأساتذة".وأشار مراد إلى أنه "فيما يتعلق بالإضربات، نحن نتمنى على الأساتذة الذين تحملوا الكثير ولدينا كل الثقة بأنهم لن يتركوا الأجيال القادمة، يعبرون عن صرخة معينة ومحقة ولكن أنا كلي ثقة أنهم سيعودون عن الإضراب وخصوصأ أن هناك مبادرات فردية في المناطق تقوم على دعم المدارس الرسمية".وذكر أن "على الحكومة إعادة النظر بهذا الموضوع، ودراسة جدية لكيفية إعطاء الأستاذ حقه، والحلول موجودة بدعم الموازنة لقطاع التربية والتعليم وعلى الأقل في النقل، وهناك عدة أفكار لتسهيل الدفع ومن الممكن الدفع حسب الكيلومتراج، وهذه دراسة تكلف أقل".من جهتها قالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين لـ"سبوتنيك" إن "الإضرابات بدأت في المدارس على صعيد مناطق متفرقة، لسبب تخاذل الرابطة التي تبيع فقط مواقف للأحزاب لأنه بطبيعة الحال الأحزاب كلها ممثلة في الرابطة، واتفاق ضمني مع وزارة التربية دون القيام بشوشرة، وتنازلوا عن حقوق الأساتذة".وأضافت أنهم "ارتقوا اليوم إلى إضراب لمدة يومين في الأسبوع فقط، وبعض المتقاعدين الذين يتحدثون نفس لغة الرابطة التي هي رابطة الأحزاب يؤيدون الإضراب لمدة يومين، ولكن ما الفائدة من هذا الإضراب، وهل من الممكن تسيير مدرسة مثل قطاع اتصالات أو قطاع خدماتي عادي، وعلى أي أساس طلاب الرسمي يذهبون إلى المدارس لمدة يومين فقط"، لافتة إلى أن هذه جريمة بحق التعليم والطلاب، ويضر بالتلامذة بشكل أساسي وبنفس الوقت لن يشكل ضغطًا على الوزارة ".وأوضحت شاهين أنه "كلجنة فاعلة نحن ضد هذا الإضراب، ونمثل الشريحة الأكبر من الأساتذة، ونحن مع اتخاذ إضراب شامل لحين أخذ المطالب أو من دون الإضراب"، مشيرة إلى أن "الأساتذة اليوم يعملون حرفيًا ويدفعون من جيوبهم وبحاجة لمهنة ثانية لكي يصرفوا على مهنة التعليم".

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