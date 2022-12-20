إيران تدين دعم الغرب لـ"مثيري الشغب" وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية عن حماية حقوق الإنسان
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، "دعم الدول الغربية لـ"مثيري الشغب" في بلاده، وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية حول حماية حقوق الإنسان".
وصرحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "عبد اللهيان التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الأردن على هامش القمة المنعقدة حول العراق، وعبر عن "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".
وأدان وزير الخارجية، خلال الاجتماع، "نهج الدول الغربية في دعم مثيري الشغب وفرض عقوبات غير قانونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذرائع واهية لحماية حقوق الإنسان".
من جانبه، قال بوريل، عبر حسابه على تويتر، إنه "عقد اجتماعا مع عبداللهيان في الأردن"، مؤكدا أنهما "اتفقا على ضرورة استمرار التواصل وإعادة العمل بالاتفاق النووي على أساس مفاوضات فيينا، ودعا إيران إلى وقف ما وصفها بالممارسات القمعية".
Necessary meeting w Iranian FM @Amirabdolahian in Jordan amidst deteriorating Iran-EU relations— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022
Stressed need to immediately stop military support to Russia and internal repression in Iran
Agreed we must keep communication open and restore #JCPOA on basis of Vienna negotiations
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.