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إيران تدين دعم الغرب لـ"مثيري الشغب" وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية عن حماية حقوق الإنسان
إيران تدين دعم الغرب لـ"مثيري الشغب" وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية عن حماية حقوق الإنسان
أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، "دعم الدول الغربية لـ"مثيري الشغب" في بلاده، وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية حول حماية... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:55+0000
2022-12-20T10:55+0000
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وصرحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "عبد اللهيان التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الأردن على هامش القمة المنعقدة حول العراق، وعبر عن "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".وأدان وزير الخارجية، خلال الاجتماع، "نهج الدول الغربية في دعم مثيري الشغب وفرض عقوبات غير قانونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذرائع واهية لحماية حقوق الإنسان".من جانبه، قال بوريل، عبر حسابه على تويتر، إنه "عقد اجتماعا مع عبداللهيان في الأردن"، مؤكدا أنهما "اتفقا على ضرورة استمرار التواصل وإعادة العمل بالاتفاق النووي على أساس مفاوضات فيينا، ودعا إيران إلى وقف ما وصفها بالممارسات القمعية".يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

إيران تدين دعم الغرب لـ"مثيري الشغب" وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية عن حماية حقوق الإنسان

10:55 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، "دعم الدول الغربية لـ"مثيري الشغب" في بلاده، وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية حول حماية حقوق الإنسان".
وصرحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "عبد اللهيان التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الأردن على هامش القمة المنعقدة حول العراق، وعبر عن "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".
وأدان وزير الخارجية، خلال الاجتماع، "نهج الدول الغربية في دعم مثيري الشغب وفرض عقوبات غير قانونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذرائع واهية لحماية حقوق الإنسان".
من جانبه، قال بوريل، عبر حسابه على تويتر، إنه "عقد اجتماعا مع عبداللهيان في الأردن"، مؤكدا أنهما "اتفقا على ضرورة استمرار التواصل وإعادة العمل بالاتفاق النووي على أساس مفاوضات فيينا، ودعا إيران إلى وقف ما وصفها بالممارسات القمعية".
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
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