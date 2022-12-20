https://sputnikarabic.ae/20221220/الاتحاد-الأوروبي-يأمل-في-بدء-شراء-الغاز-بشكل-مشترك-بين-دوله-في-ربيع-عام-2023-1071414833.html

الاتحاد الأوروبي يأمل في بدء شراء الغاز بشكل مشترك بين دوله في ربيع عام 2023

الاتحاد الأوروبي يأمل في بدء شراء الغاز بشكل مشترك بين دوله في ربيع عام 2023

أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية للعلاقات بين المؤسسات، ماروس سيفكوفيتش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك في شراء الغاز بموجب... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T16:18+0000

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بروكسل - سبوتنيك. وقال سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي: "نعتزم الانتهاء من أول عملية شراء مشتركة، بما في ذلك من خلال عقود طويلة الأجل، مع موردي الغاز قبل الصيف المقبل بوقت طويل". وأشار إلى أن المناقصات لجذب الإمدادات ستبدأ في أوائل ربيع 2023.في أكتوبر/ تشرين الأول، اقترحت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد - حزمة جديدة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل المشتريات المشتركة الإلزامية لـ13.5 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي التزامات تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي.بموجب الآلية، يجب على شركات الغاز والشركات المستهلكة للغاز في دول الاتحاد الأوروبي تقديم احتياجاتها من استيراد الغاز، وسيقوم الاتحاد الأوروبي، من جانبه، بتوظيف مزود خدمة لحساب الطلب الكلي والسعي للحصول على عروض من موردي الغاز العالميين لتلبية هذا الطلب.في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن آلية مشتريات الغاز المشتركة.

https://sputnikarabic.ae/20221219/مفوضة-الطاقة-الأوروبية-تعرب-عن-أملها-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-حد-أقصى-لسعر-الغاز-1071348818.html

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