https://sputnikarabic.ae/20221220/البرلمان-المغربي-يقر-أول-قانون-يتيح-للأشخاص-والمؤسسات-الاعتبارية-إنتاج-الطاقة-الكهربائية-1071414042.html
البرلمان المغربي يقر "أول قانون" يتيح للأشخاص والمؤسسات الاعتبارية إنتاج الطاقة الكهربائية
البرلمان المغربي يقر "أول قانون" يتيح للأشخاص والمؤسسات الاعتبارية إنتاج الطاقة الكهربائية
أقر البرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتيح إنتاج الطاقة الكهربائية ذاتيا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:07+0000
2022-12-20T16:07+0000
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ووفق موقع "هسبريس"، فإن مجلس النواب المغربي صادق بالإجماع خلال جلسته العمومية التي عقدت اليوم، على مشروع قانون حمل رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة.من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغربية، ليلى بنعلي أن "هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن تسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين االثاني 2022".وأوضحت الوزيرة المغربية التي قدمت مشروع القانون أن هذا الأمر يتم "من خلال اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني منخفض الكاربون وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والفاتورة الطاقية للبلاد".يشار إلى أن هذا المشروع يسمح وفقا للموقع المغربي، للأشخاص أو اللمؤسسات الاعتبارية أن يقوموا بالإنتاج الذاتي؛ كما يسمح بامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك ويعطيه حق التصرف فيها.طالع أيضا: روسيا مستعدة لدعم تحديث شبكات الكهرباء في المغرب
https://sputnikarabic.ae/20191004/حملة-الشموع-طريقة-للاحتاج-على-ارتفاع-فواتير-الكهرباء-والماء-في-المغرب--1043061829.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
البرلمان المغربي يقر "أول قانون" يتيح للأشخاص والمؤسسات الاعتبارية إنتاج الطاقة الكهربائية
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أقر البرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتيح إنتاج الطاقة الكهربائية ذاتيا.
ووفق موقع
"هسبريس"، فإن مجلس النواب المغربي صادق بالإجماع خلال جلسته العمومية التي عقدت اليوم، على مشروع قانون حمل رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
، المغربية، ليلى بنعلي أن "هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن تسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين االثاني 2022".
وأوضحت الوزيرة المغربية التي قدمت مشروع القانون أن هذا الأمر يتم "من خلال اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني منخفض الكاربون وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والفاتورة الطاقية للبلاد".
وحول الفائده العملية لهذا المشروع، قالت بنعلي "سيخلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز، وخاصة ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج؛ وهو ما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية".
يشار إلى أن هذا المشروع يسمح وفقا للموقع المغربي، للأشخاص أو اللمؤسسات الاعتبارية أن يقوموا بالإنتاج الذاتي؛ كما يسمح بامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك ويعطيه حق التصرف فيها.