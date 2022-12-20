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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-الفرنسي-يتدخل-لتغيير-قرار-بعد-خسارة-فرنسا-في-نهائي-المونديال--1071408974.html
الرئيس الفرنسي يتدخل لتغيير "قرار" بعد خسارة فرنسا في نهائي المونديال
الرئيس الفرنسي يتدخل لتغيير "قرار" بعد خسارة فرنسا في نهائي المونديال
بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، فضّل لاعبو المنتخب الفرنسي العودة إلى بيوتهم مباشرة، غير أن الرئيس إيمانويل ماكرون تدخّل من أجل تغيير ذلك. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:24+0000
2022-12-20T15:24+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار فرنسا
رياضة
إيمانويل ماكرون
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وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل أو غريت، إن اللاعبين أرادوا في البداية العودة مباشرة إلى منازلهم بعد خسارتهم "وتحت وطأة خيبة الأمل والحزن وهذه المشاعر الصعبة، فهمت هذا الخيار واحترمته"، لكنّ الرئيس ماكرون طلب منهم لقاء الجماهير.وظهر اللاعبون في نهاية المطاف لبضع دقائق مساء الاثنين على شرفة فندق كريون الفخم في ساحة "لا كونكورد" التاريخية.واحتشد حوالي 50 ألف شخص في الساحة العامة للتلويح والتهليل وغناء النشيد الوطني، وانتظر الكثيرون لأكثر من أربع ساعات في الظلام والبرد.وأعرب العديد من اللاعبين الفرنسيين عن سعادتهم بمشهد الجماهير.
https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-حدثت-مؤامرة-لاستبعاد-بنزيما-من-المنتخب-الفرنسي-صحيفة-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1071363246.html
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الأخبار
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أخبار فرنسا , رياضة, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , رياضة, إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي يتدخل لتغيير "قرار" بعد خسارة فرنسا في نهائي المونديال

15:24 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISميسي يتلقى التحية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022
ميسي يتلقى التحية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، فضّل لاعبو المنتخب الفرنسي العودة إلى بيوتهم مباشرة، غير أن الرئيس إيمانويل ماكرون تدخّل من أجل تغيير ذلك.
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل أو غريت، إن اللاعبين أرادوا في البداية العودة مباشرة إلى منازلهم بعد خسارتهم "وتحت وطأة خيبة الأمل والحزن وهذه المشاعر الصعبة، فهمت هذا الخيار واحترمته"، لكنّ الرئيس ماكرون طلب منهم لقاء الجماهير.
كريم بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
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أمس, 14:26 GMT

وقال لو غريت في بيان لوكالة فرانس برس إن "الوضع تغيّر عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا (الاثنين) بعد حديث مع الرئيس الذي أراد لحظة تواصل (مع الجماهير). بطبيعة الحال قبلت بذلك أنا والفريق".

وظهر اللاعبون في نهاية المطاف لبضع دقائق مساء الاثنين على شرفة فندق كريون الفخم في ساحة "لا كونكورد" التاريخية.
واحتشد حوالي 50 ألف شخص في الساحة العامة للتلويح والتهليل وغناء النشيد الوطني، وانتظر الكثيرون لأكثر من أربع ساعات في الظلام والبرد.
وأعرب العديد من اللاعبين الفرنسيين عن سعادتهم بمشهد الجماهير.
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