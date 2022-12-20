https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-الفرنسي-يدعو-العراق-إلى-اتباع-مسار-بعيد-عن-نموذج-يملى-من-الخارج-1071414247.html
الرئيس الفرنسي يدعو العراق إلى اتباع مسار بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"
الرئيس الفرنسي يدعو العراق إلى اتباع مسار بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:12+0000
2022-12-20T16:12+0000
2022-12-20T16:12+0000
إيمانويل ماكرون
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وبحسب وكالة فرانس برس، قال ماكرون في كلمته خلال افتتاح القمة المنعقدة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) في الأردن، اليوم (الثلاثاء):وتابع ماكرون أن المنطقة "ما زالت تعاني من انسداد وانقسامات وتدخلات وقضايا أمنية، ولا شك أن العراق، مع الأخذ في الاعتبار العقود الماضية، هو أحد الضحايا الرئيسيين لزعزعة الاستقرار الإقليمي".وأصر على أن "المنطقة لديها كل شيء للنجاح في جدول أعمال إقليمي وعالمي، لكن يجب أن ننجح بشكل جماعي في تجاوز الانقسامات الحالية".
https://sputnikarabic.ae/20221220/السيسي-نرفض-أي-تدخل-في-شؤون-العراق-ونثمن-تضحيات-شعبه-في-مواجهة-الإرهاب--1071403762.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
الرئيس الفرنسي يدعو العراق إلى اتباع مسار بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد.
وبحسب وكالة فرانس برس
، قال ماكرون في كلمته خلال افتتاح القمة المنعقدة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) في الأردن، اليوم (الثلاثاء):
"أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي (...) باستقرار المنطقة"، داعيا إلى اتباع "مسار بعيد عن أشكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى من الخارج".
وأضاف أن "العراق اليوم مسرح لتأثيرات وتوغلات وزعزعة ترتبط بالمنطقة بأسرها"، دون ذكر إيران التي يحضر وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان المؤتمر.
وتابع ماكرون أن المنطقة "ما زالت تعاني من انسداد وانقسامات وتدخلات وقضايا أمنية، ولا شك أن العراق، مع الأخذ في الاعتبار العقود الماضية، هو أحد الضحايا الرئيسيين لزعزعة الاستقرار الإقليمي".
وأصر على أن "المنطقة لديها كل شيء للنجاح في جدول أعمال إقليمي وعالمي، لكن يجب أن ننجح بشكل جماعي في تجاوز الانقسامات الحالية".