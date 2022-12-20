https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-الفرنسي-يدعو-العراق-إلى-اتباع-مسار-بعيد-عن-نموذج-يملى-من-الخارج-1071414247.html

الرئيس الفرنسي يدعو العراق إلى اتباع مسار بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"

الرئيس الفرنسي يدعو العراق إلى اتباع مسار بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

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إيمانويل ماكرون

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وبحسب وكالة فرانس برس، قال ماكرون في كلمته خلال افتتاح القمة المنعقدة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) في الأردن، اليوم (الثلاثاء):وتابع ماكرون أن المنطقة "ما زالت تعاني من انسداد وانقسامات وتدخلات وقضايا أمنية، ولا شك أن العراق، مع الأخذ في الاعتبار العقود الماضية، هو أحد الضحايا الرئيسيين لزعزعة الاستقرار الإقليمي".وأصر على أن "المنطقة لديها كل شيء للنجاح في جدول أعمال إقليمي وعالمي، لكن يجب أن ننجح بشكل جماعي في تجاوز الانقسامات الحالية".

https://sputnikarabic.ae/20221220/السيسي-نرفض-أي-تدخل-في-شؤون-العراق-ونثمن-تضحيات-شعبه-في-مواجهة-الإرهاب--1071403762.html

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