https://sputnikarabic.ae/20221220/المركزي-الأردني-يعلن-عن-طرح-سندات-خزينة-بـ40-مليون-دولار-1071403046.html
"المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار
"المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار
طرح البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:28+0000
2022-12-20T13:28+0000
2022-12-20T13:28+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
وحسب الإعلان الذي نشره البنك المركزي الأردني عبر موقعه الإلكتروني، فإن تاريخ استحقاق هذه السندات ستكون في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2025.ووفقا لما أصدره البنك، فإن أعلى سعر فائدة مقبول يصل إلى 6.1% سنويا.وكان البنك المركزي الأردني قد طرح في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، إصدارا من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينا، وهو ما يزيد عن 140 مليون دولار.وحسب ما يؤكده الاقتصاديون، فإن سندات الخزينة هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية المطلوبة لتغطية ميزان مدفوعاتها، في مقابل ما يحصل عليه مشتري تلك الشندات من أرباح مستقبلية.طالع أيضا: محافظ البنك المركزي الأردني: ارتفاع التضخم في المملكة إلى 4.1%
https://sputnikarabic.ae/20220922/البنك-المركزي-الأردني-يعلن-رفع-أسعار-الفائدة-بمقدار-75-نقطة-1068096036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4af6eba3ba06d5e06b8cc0e6f74b2c35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
"المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار
تابعنا عبر
طرح البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار.
وحسب الإعلان الذي نشره البنك المركزي الأردني
عبر موقعه الإلكتروني، فإن تاريخ استحقاق هذه السندات ستكون في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2025.
ووفقا لما أصدره البنك، فإن أعلى سعر فائدة مقبول
يصل إلى 6.1% سنويا.
وكان البنك المركزي الأردني قد طرح في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، إصدارا من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينا، وهو ما يزيد عن 140 مليون دولار.
وقد حدد البنك وقتها تاريخ استحقاق هذه السندات في الـ 14 من سبتمبر من العام 2027.
وحسب ما يؤكده الاقتصاديون، فإن سندات الخزينة هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية المطلوبة لتغطية ميزان مدفوعاتها، في مقابل ما يحصل عليه مشتري تلك الشندات من أرباح مستقبلية.