عربي
https://sputnikarabic.ae/20221220/المركزي-الأردني-يعلن-عن-طرح-سندات-خزينة-بـ40-مليون-دولار-1071403046.html
"المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار
"المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار
طرح البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:28+0000
2022-12-20T13:28+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
وحسب الإعلان الذي نشره البنك المركزي الأردني عبر موقعه الإلكتروني، فإن تاريخ استحقاق هذه السندات ستكون في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2025.ووفقا لما أصدره البنك، فإن أعلى سعر فائدة مقبول يصل إلى 6.1% سنويا.وكان البنك المركزي الأردني قد طرح في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، إصدارا من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينا، وهو ما يزيد عن 140 مليون دولار.وحسب ما يؤكده الاقتصاديون، فإن سندات الخزينة هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية المطلوبة لتغطية ميزان مدفوعاتها، في مقابل ما يحصل عليه مشتري تلك الشندات من أرباح مستقبلية.طالع أيضا: محافظ البنك المركزي الأردني: ارتفاع التضخم في المملكة إلى 4.1%
https://sputnikarabic.ae/20220922/البنك-المركزي-الأردني-يعلن-رفع-أسعار-الفائدة-بمقدار-75-نقطة-1068096036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4af6eba3ba06d5e06b8cc0e6f74b2c35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

"المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار

13:28 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
طرح البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار.
وحسب الإعلان الذي نشره البنك المركزي الأردني عبر موقعه الإلكتروني، فإن تاريخ استحقاق هذه السندات ستكون في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2025.
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
البنك المركزي الأردني يعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة
22 سبتمبر, 13:42 GMT
ووفقا لما أصدره البنك، فإن أعلى سعر فائدة مقبول يصل إلى 6.1% سنويا.
وكان البنك المركزي الأردني قد طرح في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، إصدارا من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينا، وهو ما يزيد عن 140 مليون دولار.

وقد حدد البنك وقتها تاريخ استحقاق هذه السندات في الـ 14 من سبتمبر من العام 2027.

وحسب ما يؤكده الاقتصاديون، فإن سندات الخزينة هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية المطلوبة لتغطية ميزان مدفوعاتها، في مقابل ما يحصل عليه مشتري تلك الشندات من أرباح مستقبلية.
طالع أيضا: محافظ البنك المركزي الأردني: ارتفاع التضخم في المملكة إلى 4.1%
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала