https://sputnikarabic.ae/20221220/المريخ-تعرض-لأضخم-زلزال-في-2022-أقوى-5-مرات-واستمر-أكثر-من-4-ساعات-1071395414.html
المريخ تعرض لأضخم زلزال في 2022... أقوى 5 مرات واستمر أكثر من 4 ساعات
المريخ تعرض لأضخم زلزال في 2022... أقوى 5 مرات واستمر أكثر من 4 ساعات
اكتشف مسبار "إنسايت"، التابع لوكالة "ناسا" الفضائية، هزة أرضية أقوى على الأقل 5 مرات من أي زلزال مسجل على "الكوكب الأحمر". 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T11:41+0000
2022-12-20T11:41+0000
2022-12-20T11:41+0000
علوم
مجتمع
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وبلغت قوة الزلزال 4.7 درجة بمقياس "ريختر"، واستمر أكثر من 4 ساعات، ولم يكن يشبه أي من آلاف الزلازل التي تم اكتشافها سابقا.وكان أضخم زلزال تعرض له المريخ في أغسطس/ آب 2021، وبلغت قوته 4.2 درجة.ووقع زلزال المريخ المسمى "S1222a" في 4 مايو/ أيار 2022، في منطقة غير متوقعة من المريخ، خارج منطقة سيربيروس فوساي، النشطة تكتونيا.وأرسل الزلزال موجات سطحية زلزالية بالكامل حول محيط الكوكب، وهي المرة الأولى التي شوهدت على سطح المريخ، وكشفت هذه الموجات الزلزالية عن طبقات من الصخور الرسوبية والبركانية في قشرة "الكوكب الأحمر"، قد ترجح اصطدامه بجسم ضخم في وقت سابق، مثل نيزك أو مذنب، وفقا لدراسة نُشرت في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مجلة "Geophysical Research "Letters.وأشارت الدراسة إلى أن "الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال تعادل الطاقة التراكمية من جميع زلازل المريخ الأخرى التي شهدها في السابق، وعلى الرغم من أن الحدث كان على بعد أكثر من 1931 كيلومتر، فإن الموجات المسجلة في مسبار "إنسايت" كانت كبيرة جدا لدرجة أنها أشبعت تقريبا مقياس الزلازل في مسبار "ناسا".و"إنسايت" هو عبارة عن منصة ثابتة على سطح المريخ، تم إطلاقها في مايو/ أيار 2018، وهبطت في منطقة "إليسيوم بلانيتيا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وهي مجهزة بمقياس الزلازل لدراسة قشرة "الكوكب الأحمر" وغطائه وجوهره.
https://sputnikarabic.ae/20210926/زلزال-لمدة-90-دقيقة-على-سطح-المريخ-1050254316.html
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علوم, مجتمع
المريخ تعرض لأضخم زلزال في 2022... أقوى 5 مرات واستمر أكثر من 4 ساعات
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اكتشف مسبار "إنسايت"، التابع لوكالة "ناسا" الفضائية، هزة أرضية أقوى على الأقل 5 مرات من أي زلزال مسجل على "الكوكب الأحمر".
وبلغت قوة الزلزال 4.7 درجة بمقياس "ريختر"، واستمر أكثر من 4 ساعات، ولم يكن يشبه أي من آلاف الزلازل التي تم اكتشافها سابقا.
وكان أضخم زلزال تعرض له المريخ في أغسطس/ آب 2021، وبلغت قوته 4.2 درجة.
ووقع زلزال المريخ المسمى "S1222a" في 4 مايو/ أيار 2022، في منطقة غير متوقعة من المريخ، خارج منطقة سيربيروس فوساي، النشطة تكتونيا.
26 سبتمبر 2021, 08:17 GMT
وأرسل الزلزال موجات سطحية زلزالية بالكامل حول محيط الكوكب، وهي المرة الأولى التي شوهدت على سطح المريخ، وكشفت هذه الموجات الزلزالية عن طبقات من الصخور الرسوبية والبركانية في قشرة "الكوكب الأحمر"، قد ترجح اصطدامه بجسم ضخم في وقت سابق، مثل نيزك أو مذنب، وفقا لدراسة نُشرت في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مجلة
"Geophysical Research "Letters.
وأشارت الدراسة إلى أن "الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال تعادل الطاقة التراكمية من جميع زلازل المريخ الأخرى التي شهدها في السابق، وعلى الرغم من أن الحدث كان على بعد أكثر من 1931 كيلومتر، فإن الموجات المسجلة في مسبار "إنسايت" كانت كبيرة جدا لدرجة أنها أشبعت تقريبا مقياس الزلازل في مسبار "ناسا".
و"إنسايت" هو عبارة عن منصة ثابتة على سطح المريخ، تم إطلاقها في مايو/ أيار 2018، وهبطت في منطقة "إليسيوم بلانيتيا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وهي مجهزة بمقياس الزلازل لدراسة قشرة "الكوكب الأحمر" وغطائه وجوهره.