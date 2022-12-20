https://sputnikarabic.ae/20221220/باستعمال-الرنين-المغناطيسي-علماء-يكتشفون-سببا-محتملا-للصداع-النصفي-1071386683.html

باستعمال الرنين المغناطيسي... علماء يكتشفون سببا محتملا للصداع النصفي

باستعمال الرنين المغناطيسي... علماء يكتشفون سببا محتملا للصداع النصفي

وجد باحثون، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي فائق الدقة (MRI)، أنه عند الإصابة بالصداع النصفي، تتضخم المساحات بين الأوعية الدموية في الدماغ بشكل غير عادي... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T09:43+0000

2022-12-20T09:43+0000

2022-12-20T09:51+0000

علوم

صداع

مجتمع

الرنين المغناطيسي

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وفقا لتقرير لانسيت العالمي حول المرض والإصابة 1990-2010، يصيب الصداع النصفي المزمن أكثر من 10% من سكان العالم - حوالي مليار شخص. في الوقت نفسه، فإن العمليات التي تولده غير معروفة تمامًا، ولا توجد له أدوية فعالة. ليس من قبيل المصادفة أنهم مازحون أن اكتشاف السبب الجذري لهذا المرض سيمنح جائزة نوبل على الفور.بمساعدة الرنين المغناطيسييستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) على نطاق واسع في تصوير الدماغ. ومع ذلك، لا يتم وصفه للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي إلا عند الاشتباه في وجود أمراض أكثر خطورة - الورم أو النزيف أو تمدد الأوعية الدموية أو التهاب الدماغ.تتمتع أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي القياسية ذات المجال المغناطيسي بقوة 1.5 أو ثلاثة تسلا بدقة منخفضة. ربما يعتقد العلماء أن التغييرات المرتبطة بالصداع النصفي لا تظهر عليها ببساطة.وأكد بيتر سوكوف، طبيب الأعصاب بالعيادة على علاج الآلام بمستشفى "فينوغرادوف" لوكالة "سبوتنيك" "لا نجد أي شيء على وجه التحديد مصاب بالصداع النصفي، لا يختلف دماغ مريض الصداع النصفي عن دماغ الشخص السليم. هناك حاجة إلى مزيد من البحث التفصيلي. كثير من الناس يعانون من الصداع النصفي".بدقة فائقةاستخدم علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا التصوير بالرنين المغناطيسي فائق الدقة (7T MRI). تم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية (RSNA).واتضح أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن، تتضخم المساحات المحيطة بالأوعية الدموية (PVP) حول أوعية الدماغ، والتي تعمل كقنوات للسائل خارج الخلية ونقل المواد المذابة فيه بشكل كبير. غالبا ما يتم توطينهم في العقد القاعدية - المناطق التي تتصل فيها الألياف العصبية والمادة البيضاء في الدماغ، وكذلك على طول السبيل البصري.وأوضح كبير الأطباء في عيادة طب الأعصاب التصالحية، البروفيسور رينات غيمرانوف "غالبا ما يتم ملاحظة التوسع في المساحات المحيطة بالأوعية في المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية، لكن آلية هذه العملية لا تزال غير واضحة".في السابق، أشارت بعض المنشورات إلى وجود ارتباط بين زيادة في PVP والأمراض الدماغية مثل الخرف ومرض الزهايمر والسكتة الدماغية والتصلب المتعدد. كسبب رئيسي لعلم الأمراض، دعا العلماء انتهاك الحاجز الدموي الدماغي والتهاب الأوعية الصغير ة، وأكد أنه هناك أيضا دليل على أن الخلايا الالتهابية التي تدمر غلاف المايلين في الخلايا العصبية تهاجم أيضًا المساحات المحيطة بالأوعية الدموية.فشل النظاميقترح العلماء أن توسع المساحات المحيطة بالأوعية الدموية قد يشير إلى حدوث خلل في الجهاز اللمفاوي للدماغ، والذي يستخدم قنوات حول الأوعية الدموية لإزالة بروتينات النفايات والأيضات من الجهاز العصبي المركزي.مرض الصداع النصفيتستمر نوبات الصداع النصفي من عدة ساعات إلى يومين أو ثلاثة أيام وقد يصاحبها غثيان وضعف وحساسية مفرطة للضوء والأصوات وتنميل في الأطراف. يعاني حوالي ثلث المرضى من هالة، وهو اضطراب بسيط في الرؤية أو التنسيق يسبق حدوث هجوم. غالبًا ما يتركز الألم النابض في نصف الرأس، ومن هنا جاء الاسم- من الكلمة اليونانية "micrania"، "مرض نصف الرأس".

https://sputnikarabic.ae/20221215/العلماء-الروس-يطورون-منصة-لدراسة-الدماغ-1071217414.html

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علوم, صداع, مجتمع, الرنين المغناطيسي