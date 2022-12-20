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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-روسيا-واجهت-التحديات-مرارا-ودافعت-عن-سيادتها-واليوم-تواجه-نفس-هذه-التحديات-1071391605.html
بوتين: روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها واليوم تواجه نفس هذه التحديات
بوتين: روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها واليوم تواجه نفس هذه التحديات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها، مشيرا إلى أن روسيا تواجه اليوم نفس هذه التحديات. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:48+0000
2022-12-20T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين في حفل تسليم جوائز الدولة في الكرملين، اليوم الثلاثاء "لقد واجهت بلادنا محاكمات أكثر من مرة، ودافعت عن سيادتها. واليوم، تواجه روسيا مرة أخرى تحديات. وفي طليعة العملية العسكرية الخاصة، يظهر الجنود والضباط والمتطوعون أمثلة استثنائية على الشجاعة والتضحية بالنفس".وأضاف أن روسيا معجبة بقدرة وشجاعة الأشخاص، الذين دافعوا عن الوطن الأم وأداء واجبهم العسكري خلال عملية خاصة "نحن فخورون بكل واحد منكم، ونعجب بقدرة وشجاعة الأشخاص الذين دافعوا، في لحظة صعبة للوطن الأم، عن دفاعها وأداء واجبهم العسكري في منطقة القتال"،" مضيفا أنها تساعد أيضا في إقامة حياة سلمية في مناطق جديدة من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/القضاء-الإيراني-طهران-اتفقت-مع-موسكو-على-استلام-12-إيرانيا-من-السجون-الروسية-1071395131.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

بوتين: روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها واليوم تواجه نفس هذه التحديات

10:48 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 20.12.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها، مشيرا إلى أن روسيا تواجه اليوم نفس هذه التحديات.
وقال بوتين في حفل تسليم جوائز الدولة في الكرملين، اليوم الثلاثاء "لقد واجهت بلادنا محاكمات أكثر من مرة، ودافعت عن سيادتها. واليوم، تواجه روسيا مرة أخرى تحديات. وفي طليعة العملية العسكرية الخاصة، يظهر الجنود والضباط والمتطوعون أمثلة استثنائية على الشجاعة والتضحية بالنفس".
وأضاف أن روسيا معجبة بقدرة وشجاعة الأشخاص، الذين دافعوا عن الوطن الأم وأداء واجبهم العسكري خلال عملية خاصة "نحن فخورون بكل واحد منكم، ونعجب بقدرة وشجاعة الأشخاص الذين دافعوا، في لحظة صعبة للوطن الأم، عن دفاعها وأداء واجبهم العسكري في منطقة القتال"،" مضيفا أنها تساعد أيضا في إقامة حياة سلمية في مناطق جديدة من روسيا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
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