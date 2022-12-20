https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-روسيا-واجهت-التحديات-مرارا-ودافعت-عن-سيادتها-واليوم-تواجه-نفس-هذه-التحديات-1071391605.html

بوتين: روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها واليوم تواجه نفس هذه التحديات

بوتين: روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها واليوم تواجه نفس هذه التحديات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها، مشيرا إلى أن روسيا تواجه اليوم نفس هذه التحديات. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T10:48+0000

2022-12-20T10:48+0000

2022-12-20T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين في حفل تسليم جوائز الدولة في الكرملين، اليوم الثلاثاء "لقد واجهت بلادنا محاكمات أكثر من مرة، ودافعت عن سيادتها. واليوم، تواجه روسيا مرة أخرى تحديات. وفي طليعة العملية العسكرية الخاصة، يظهر الجنود والضباط والمتطوعون أمثلة استثنائية على الشجاعة والتضحية بالنفس".وأضاف أن روسيا معجبة بقدرة وشجاعة الأشخاص، الذين دافعوا عن الوطن الأم وأداء واجبهم العسكري خلال عملية خاصة "نحن فخورون بكل واحد منكم، ونعجب بقدرة وشجاعة الأشخاص الذين دافعوا، في لحظة صعبة للوطن الأم، عن دفاعها وأداء واجبهم العسكري في منطقة القتال"،" مضيفا أنها تساعد أيضا في إقامة حياة سلمية في مناطق جديدة من روسيا.

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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا