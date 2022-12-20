https://sputnikarabic.ae/20221220/فلسطين-تعلن-رفع-ملف-وفاة-الأسير-ناصر-أبو-حميد-إلى-الجنائية-الدولية-وتحمل-إسرائيل-مسؤولية-وفاته-1071403528.html
فلسطين تعلن رفع ملف وفاة الأسير ناصر أبو حميد إلى الجنائية الدولية وتحمل إسرائيل مسؤولية وفاته
فلسطين تعلن رفع ملف وفاة الأسير ناصر أبو حميد إلى الجنائية الدولية وتحمل إسرائيل مسؤولية وفاته
حمل وزير الخارجية والمغتربين، في فلسطين، رياض المالكي، إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي أعلنت وفاته أمس في مستشفى إسرائيلي نقل... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:44+0000
2022-12-20T13:44+0000
2022-12-20T13:44+0000
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وقال المالكي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هناك حراكا متواصلا للإفراج عن جثمان أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى بما يليق بتضحياته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وطالب المالكي "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد".ولفت إلى أن "الوزارة ستواصل حراكها على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي لتأمين الإفراج عن جثمان الشهيد، واستكمال العمل لتحرير جثامين بقية الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال".وأشار إلى أن "الوزارة ستعمل على رفع ملف الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للمحكمة الجنائية الدولية".وبحسب البيان، حمل الوزير "سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاده، ورفضها لجميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية والإقليمية التي دعت للإفراج الفوري عنه حتى يتسنى له الحصول على العلاجات اللازمة خارج السجون، في إمعان إسرائيلي رسمي على الاستمرار في ارتكاب الجريمة التي أدت إلى استشهاده".وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل أيضا المسؤولية عن تقاعسه وتخاذله في التقاط اللحظة الإنسانية المهمة التي طالب فيها الرئيس محمود عباس بالإفراج الفوري عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".وشدد على أن "أبو حميد ليس فقط ضحية الاحتلال وظلمه واضطهاده، وإنما ضحية لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20221219/الاستخبارات-الإسرائيلية-تتنبأ-بسلسلة-أزمات-متشابكة-تضع-العالم-على-حافة-الهاوية-1071360497.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
فلسطين تعلن رفع ملف وفاة الأسير ناصر أبو حميد إلى الجنائية الدولية وتحمل إسرائيل مسؤولية وفاته
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حمل وزير الخارجية والمغتربين، في فلسطين، رياض المالكي، إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي أعلنت وفاته أمس في مستشفى إسرائيلي نقل إليه أمس، بعد تدهور حالته الصحية في الأسر، لافتا إلى رفع ملف وفاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هناك حراكا متواصلا للإفراج عن جثمان أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى بما يليق بتضحياته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
.
وطالب المالكي "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد".
ولفت إلى أن "الوزارة ستواصل حراكها على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي لتأمين الإفراج عن جثمان الشهيد، واستكمال العمل لتحرير جثامين بقية الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال".
وأشار إلى أن "الوزارة ستعمل على رفع ملف الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للمحكمة الجنائية الدولية".
وبحسب البيان، حمل الوزير "سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاده، ورفضها لجميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية والإقليمية التي دعت للإفراج الفوري عنه حتى يتسنى له الحصول على العلاجات اللازمة خارج السجون، في إمعان إسرائيلي رسمي على الاستمرار في ارتكاب الجريمة التي أدت إلى استشهاده".
وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل أيضا المسؤولية عن تقاعسه وتخاذله في التقاط اللحظة الإنسانية المهمة التي طالب فيها الرئيس محمود عباس بالإفراج الفوري عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وشدد على أن "أبو حميد ليس فقط ضحية الاحتلال وظلمه واضطهاده، وإنما ضحية لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية".