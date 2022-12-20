https://sputnikarabic.ae/20221220/ملك-الأردن-مواجهة-تحديات-المنطقة-تستدعي-عملا-جماعيا-1071409736.html
ملك الأردن: مواجهة تحديات المنطقة تستدعي عملا جماعيا
ملك الأردن: مواجهة تحديات المنطقة تستدعي عملا جماعيا
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة تستدعي عملا جماعيا حتى تلمس الشعوب آثاره الإيجابية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:29+0000
2022-12-20T15:29+0000
2022-12-20T15:29+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
العراق
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جاء هذا في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية، الذي تستضيفه الأردن بمشاركة عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".وقال الملك عبد الله إن التحديات التي تواجه دول المنطقة كثيرة وتزداد تعقيدا.وذكر أن بلاده تؤمن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.وأشار عاهل الأردن إلى أن بلاده لديها مشاريع تعاون مع العراق في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو النقل.وأوضح أن هذه المشاريع تعززت عبر آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.وتابع العاهل الأردني: "لكننا نؤمن أيضا أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة، لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره".ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20221220/خبير-سعودي-لـسبوتنيك-للأردن-ومصر-والعراق-دور-في-خلق-فرص-لخفض-التوترات-العربية-الإيرانية-1071394380.html
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ملك الأردن عبدالله الثاني, العراق
ملك الأردن عبدالله الثاني, العراق
ملك الأردن: مواجهة تحديات المنطقة تستدعي عملا جماعيا
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة تستدعي عملا جماعيا حتى تلمس الشعوب آثاره الإيجابية.
جاء هذا في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية، الذي تستضيفه الأردن بمشاركة عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية
الرسمية "بترا".
وقال الملك عبد الله إن التحديات التي تواجه دول المنطقة كثيرة وتزداد تعقيدا.
وذكر أن بلاده تؤمن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.
وأشار عاهل الأردن إلى أن بلاده لديها مشاريع تعاون مع العراق في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو النقل.
وأوضح أن هذه المشاريع تعززت عبر آلية التعاون الثلاثي
بين الأردن ومصر والعراق.
وتابع العاهل الأردني: "لكننا نؤمن أيضا أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة، لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره".
ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران.